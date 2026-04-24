Η Bolt, η πλατφόρμα μετακίνησης μέσω εφαρμογής που δραστηριοποιείται στην Κύπρο αποκλειστικά με αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει τον ρυθμιζόμενο τομέα ταξί της χώρας και να ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη του ευρύτερου κλάδου μεταφορών.

Από την έναρξη της λειτουργίας της στην Κύπρο, η Bolt συνεργάζεται αποκλειστικά με επαγγελματίες αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί, λειτουργώντας πλήρως εντός του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου. Μέσω της τεχνολογίας της, έχει συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του τομέα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τις ευκαιρίες εισοδήματος για τους οδηγούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, με το 2025 να καταγράφεται ως έτος-ρεκόρ για τον τομέα. Οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4,5 εκατομμύρια επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε ετήσια βάση, ενώ η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ ανήλθε στο 14%. Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης ζήτησης, η διαθεσιμότητα αξιόπιστων και επαγγελματικών υπηρεσιών μετακίνησης καθίσταται κρίσιμη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, οι οποίοι βασίζονται στα αδειοδοτημένα ταξί για ασφαλείς και αποτελεσματικές μετακινήσεις.

Ο Δημήτρης Παπαχλιμίντζος, Operations Manager της Bolt Κύπρου, δήλωσε:

«Ο τομέας των ταξί διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τουριστική οικονομία της Κύπρου. Στη Bolt, δεσμευόμαστε να στηρίζουμε τους αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί και να ενισχύουμε ένα οικοσύστημα που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, τον επαγγελματισμό και τον θεμιτό ανταγωνισμό.»

Η πλατφόρμα της Bolt δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο εργασίας τους και να ενισχύουν τα έσοδά τους, μέσω έξυπνης κατανομής της ζήτησης, μειωμένου χρόνου αναμονής μεταξύ διαδρομών και παρακολούθησης των εσόδων τους σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, αντανακλά το σύστημα αδειοδότησης ταξί ανά επαρχία που ισχύει στην Κύπρο, διασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί δραστηριοποιούνται εντός των γεωγραφικών περιοχών για τις οποίες είναι αδειοδοτημένοι και ενισχύοντας τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Καθώς η συζήτηση γύρω από την παράνομη μεταφορά επιβατών, τις διαπεριφερειακές διαδρομές και τη μεταρρύθμιση του τομέα συνεχίζεται, η Bolt υποστηρίζει την ανάγκη για αποφασιστική εφαρμογή της νομοθεσίας έναντι μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών, οι οποίες υπονομεύουν τους επαγγελματίες οδηγούς και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Η ενίσχυση του ρυθμιζόμενου τομέα εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση της σκιώδους αγοράς. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 4.400 επαγγελματίες οδηγοί πρόθυμοι να εργαστούν, ενώ τα διαθέσιμα ταξί ανέρχονται σε μόλις 1.560 σε παγκύπρια βάση.

Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των ταξί θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε:

- την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας κατά της παράνομης μεταφοράς,

- τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω δεδομένων,

- σαφή πρότυπα λειτουργίας που προστατεύουν τους συμμορφούμενους επαγγελματίες και αναβαθμίζουν την ποιότητα υπηρεσιών,

- τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου έκδοσης νέων αδειών με βάση την αυξανόμενη ζήτηση,

- την εφαρμογή έξυπνων μηχανισμών τιμολόγησης για τα ψηφιακά ταξί.

Με ισχυρή τεχνολογική υποδομή και εκτενή εμπειρία από τη στήριξη ρυθμιζόμενων αγορών ταξί σε όλη την Ευρώπη, η Bolt παραμένει προσηλωμένη στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου τομέα ταξί στην Κύπρο, με έμφαση στον επαγγελματισμό, τη συμμόρφωση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου.