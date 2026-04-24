Η Electroline ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη νέα της συνεργασία με την Garmin, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των smartwatches και της wearable τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα smartwatches Garmin είναι πλέον διαθέσιμα τόσο στα καταστήματα Electroline όσο και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

Η Garmin ξεχωρίζει για την καινοτομία, την ακρίβεια και την υψηλή ποιότητα κατασκευής των προϊόντων της, προσφέροντας λύσεις που απευθύνονται τόσο σε αθλητές όσο και σε χρήστες που επιθυμούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους - από fitness tracking και health monitoring μέχρι outdoor δραστηριότητες και smart λειτουργίες.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Electroline, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία της wearable τεχνολογίας και διευρύνοντας την προϊοντική της γκάμα με ένα από τα πιο αναγνωρισμένα brands διεθνώς.

Στόχος της Electroline είναι να προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση στις πιο σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση κορυφαίων brands, όπως η Garmin, με το δίκτυο των καταστημάτων της.

