Τα εργαστήρια του Cyprus Film Days και η ευθύνη της εκπαίδευσης στο κυπριακό σινεμά

Σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, η προσοχή του κοινού στρέφεται δικαίως στις ταινίες. Οι προβολές, οι πρεμιέρες και οι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή αποτελούν την ορατή κορυφή της διοργάνωσης. Υπάρχει όμως και μια άλλη, λιγότερο θορυβώδης αλλά εξίσου σημαντική διάσταση: η εκπαίδευση.

Στο Cyprus Film Days International Festival, τα εργαστήρια και τα masterclasses δεν αποτελούν μια παράλληλη δραστηριότητα απλώς για να συμπληρώνεται το πρόγραμμα. Είναι ένας από τους πιο ουσιαστικούς μηχανισμούς ανάπτυξης της κινηματογραφικής κοινότητας της χώρας. Και σε μια μικρή κινηματογραφική αγορά όπως η Κύπρος, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η φετινή διοργάνωση συνεχίζει αυτή την προσπάθεια φέρνοντας στο φεστιβάλ δημιουργούς και επαγγελματίες με διεθνή εμπειρία, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εργαστούν μαζί τους μέσα από πρακτικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και συλλογική δημιουργική διαδικασία.

Η αξία αυτών των πρωτοβουλιών δεν είναι μόνο εκπαιδευτική. Είναι στρατηγική.

Η γνώση ως προϋπόθεση για μια ζωντανή κινηματογραφία

Ο κινηματογράφος είναι ίσως η πιο σύνθετη από τις τέχνες. Τεχνολογία, αφήγηση, αισθητική, παραγωγή και συνεργασία συνυπάρχουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σε αυτή την πραγματικότητα, η συνεχής εκπαίδευση δεν είναι προαιρετική. Είναι απαραίτητη.

Τα εργαστήρια του φεστιβάλ καλύπτουν διαφορετικές πλευρές της κινηματογραφικής δημιουργίας: από τη συγγραφή σεναρίου και την υποκριτική για την κάμερα μέχρι τις νέες τεχνολογίες και τη διαδικασία του post-production.

Το διήμερο εργαστήριο AI Cinema, με τη σκηνοθέτρια και πρωτοπόρο του AI cinema Elettra Fiumi, ανοίγει μια συζήτηση για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά και υπεύθυνα στον κινηματογράφο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να πειραματιστούν με σύγχρονα εργαλεία δημιουργίας εικόνας και βίντεο, να αναπτύξουν ιδέες και να δημιουργήσουν σύντομες ταινίες μέσα από μια συλλογική διαδικασία.

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει ταχύτατα τους όρους της δημιουργίας, τέτοιες συναντήσεις δεν είναι απλώς χρήσιμες. Είναι αναγκαίες.

Όταν Κύπριοι δημιουργοί επιστρέφουν

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η παρουσία Κυπρίων δημιουργών που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό και επιστρέφουν για να μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους με την τοπική κοινότητα.

Το masterclass The Rewriting Mind, με την υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφο Χριστίνα Λαζαρίδη, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με διεθνή πορεία στη σεναριακή ανάπτυξη και έργα που έχουν τιμηθεί σε μεγάλα φεστιβάλ, η Λαζαρίδη εστιάζει σε μια από τις πιο δύσκολες πτυχές της συγγραφής: την επανεγγραφή του σεναρίου και την εξέλιξη των χαρακτήρων.

Αυτή η μεταφορά εμπειρίας από την παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή προς τη μικρή κοινότητα των δημιουργών στην Κύπρο έχει ιδιαίτερη αξία. Είναι μια μορφή αναγνώρισης αλλά και μια πράξη επιστροφής γνώσης.

Από το casting μέχρι το χρώμα της εικόνας

Το εργαστήριο One Minute Monologue εστιάζει στην κινηματογραφική υποκριτική και τη διαδικασία του casting. Υπό την καθοδήγηση διεθνώς αναγνωρισμένων casting directors όπως οι Lucinda Syson, Juliette Ménager και Alexandra Montag, οι συμμετέχοντες εργάζονται πάνω στην παρουσίαση ενός μονόλογου ειδικά σχεδιασμένου για την κάμερα.

Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία για ηθοποιούς αλλά και δημιουργούς να κατανοήσουν πώς λειτουργεί πραγματικά η διαδικασία επιλογής ηθοποιών σε διεθνείς παραγωγές.

Παράλληλα, το εργαστήριο Let’s Grade! με τον colourist Μάνθο Σαρδή φωτίζει μια συχνά αόρατη αλλά καθοριστική φάση της κινηματογραφικής παραγωγής: το color grading. Μέσα από πρακτικές παρουσιάσεις και μελέτες περίπτωσης, εξετάζεται η σχέση μεταξύ διεύθυνσης φωτογραφίας, φωτισμού και τελικής χρωματικής επεξεργασίας της εικόνας.

Η ευθύνη των ευκαιριών

Σε χώρες με ισχυρή κινηματογραφική βιομηχανία, τέτοιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες είναι συχνά δεδομένες. Σε μικρότερες χώρες, όμως, η δημιουργία τους απαιτεί συνειδητή πολιτιστική στρατηγική.

Τα φεστιβάλ καλούνται να παίξουν έναν ρόλο που ξεπερνά την απλή παρουσίαση ταινιών. Οφείλουν να λειτουργούν ως χώροι ανταλλαγής γνώσης, ως πλατφόρμες επαγγελματικής ανάπτυξης και ως γέφυρες ανάμεσα στη διεθνή εμπειρία και την τοπική δημιουργική κοινότητα.

Το Cyprus Film Days έχει επιλέξει συνειδητά να επενδύσει σε αυτή τη διάσταση.

Γιατί πίσω από κάθε ταινία που φτάνει στη μεγάλη οθόνη βρίσκεται μια μακρά διαδικασία μάθησης, συνεργασίας και εξέλιξης.

Και τα εργαστήρια είναι ακριβώς το σημείο όπου αυτή η διαδικασία ξεκινά.