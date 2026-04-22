Ο Όμιλος Λεπτός με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη σημαντική πρόοδο στο εμβληματικό παραθαλάσσιο έργο Limassol Blu Marine, καθώς οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και σημαντικές υποδομές ενισχύουν περαιτέρω την αξία και την προσβασιμότητα του έργου.

Το νέο timelapse βίντεο αποτυπώνει την εντυπωσιακή εξέλιξη της κατασκευής, αναδεικνύοντας την κλίμακα και τη δυναμική ανάπτυξη του έργου κατά μήκος της ακτογραμμής της πόλης.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το άνοιγμα της πεζοδρομημένης Ακταίας Οδού, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο έργο και την ακτή. Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει απρόσκοπτη προσβασιμότητα στη θάλασσα, αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Το έργο προσφέρει πλέον άμεση πρόσβαση σε πεζούς και ποδηλάτες, η οποία εκτείνεται μέχρι τη Μαρίνα Λεμεσού και την ιστορική Παλιά Πόλη.

Η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών του Limassol Blu Marine είναι εντυπωσιακή, με τον Πύργο 1 (τον ‘Ποσειδώνα’) να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, σηματοδοτώντας ένα κομβικό ορόσημο για το έργο. Παράλληλα, ο Πύργος Cavalli ήδη έφτασε στον 14ο όροφο, αντανακλώντας τη δέσμευση του έργου για πολυτελή διαβίωση και αρχιτεκτονική υπεροχή.

Το Limassol Blu Marine φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη παραθαλάσσια κατοικία, συνδυάζοντας προνομιακή τοποθεσία, υψηλού επιπέδου σχεδιασμό και άμεση σύνδεση με τον παλμό της πόλης και το παραλιακό μέτωπο.

Ο Όμιλος Λεπτός είναι σταθερά προσηλωμένος στη δημιουργία έργων που θέτουν νέα πρότυπα ποιότητας, τρόπου ζωής και επενδυτικής αξίας στην Κύπρο.

Όμιλος Λεπτός

Για περισσότερα από 65 χρόνια, ο Όμιλος Λεπτός ηγείται στην ανάπτυξη ακινήτων σε Κύπρο και Ελλάδα, προσφέροντας έργα υψηλής ποιότητας με έμφαση στην αριστεία, το σχεδιασμό και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Με πάνω από 350 ολοκληρωμένες αναπτύξεις και 25.000+ ιδιοκτήτες κατοικιών, δραστηριοποιείται μέσω παγκόσμιου δικτύου σε πάνω από 75 χώρες.

Ο Όμιλος έχει στην ιδιοκτησία του και στην επιχειρησιακή του λειτουργία μονάδες ξενοδοχείων, ενώ δραστηριοποιείται δυναμικά στους τομείς Τουρισμού, Επενδύσεων, Εκπαίδευσης, Υγείας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Roberto Cavalli

Η Roberto Cavalli, ιδρύθηκε το 1970 και είναι ένα κορυφαίο ιταλικό brand μόδας, αξεσουάρ και πολυτελούς lifestyle.

Με χαρακτηριστική σύγχρονη και εκλεπτυσμένη αισθητική, το brand αποτελεί την απόλυτη έκφραση της ιταλικής τελειότητας, δεξιοτεχνίας και μεσογειακής έμπνευσης.

Το χαρτοφυλάκιο της Roberto Cavalli τοποθετείται στον χώρο της πολυτέλειας και περιλαμβάνει τις συλλογές Home, Junior, Perfumes, Watches, Eyewear και Just Cavalli.

Η Roberto Cavalli SpA ανήκει στην Auriel Investment SA.

LIMASSOL BLU MARINE

Το Limassol Blu Marine έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο τοπόσημο, τοποθετημένο μόλις λίγα λεπτά από τη Μαρίνα Λεμεσού και το καζίνο City of Dreams. Με σύγχρονους χώρους διαβίωσης που υψώνονται πάνω από τη Μεσόγειο και μοιάζουν να αιωρούνται στον κυπριακό ουρανό, αυτοί οι οικιστικοί πύργοι υψηλών προδιαγραφών φέρουν την υπογραφή κορυφαίων σχεδιαστών, προσφέροντας απρόσκοπτη θέα στον ορίζοντα της Λεμεσού και μαγευτική θέα στη θάλασσα.

Οι μελλοντικοί ένοικοι θα απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εξαιρετικών ανέσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός υπερσύγχρονου κέντρου ευεξίας, αναζωογονητικών εγκαταστάσεων spa, bistro με θέα στη θάλασσα, διαμορφωμένων κήπων και μεγάλων κολυμβητικών δεξαμενών. Αυτές οι σχολαστικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις θα προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία διαβίωσης που καλύπτει τις επιθυμίες των ενοίκων και ξεπερνά τις προσδοκίες τους.

Το πρώτο branded οικιστικό έργο του Roberto Cavalli στη Μεσόγειο εγκαινιάζεται στην Κύπρο, σηματοδοτώντας μια συνεργασία-ορόσημο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ με τον Όμιλο Λεπτός. Ο παραθαλάσσιος πύργος 30 ορόφων, ‘Cavalli by Limassol Blu Marine’, επαναπροσδιορίζει την πολυτελή διαβίωση στην περιοχή.

