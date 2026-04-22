Στη Σαγκάη της Κίνας πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 19 Απριλίου 2026 η Ιδρυτική Διάσκεψη της World Industrial Design Association (WIDA), ενός κορυφαίου διεθνούς οργανισμού στον τομέα του βιομηχανικού σχεδιασμού, που συνδέει ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιομηχανία και ερευνητικά κέντρα με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της διεθνούς συνεργασίας.

Οι εργασίες της διοργάνωσης φιλοξενήθηκαν στο University of Shanghai for Science and Technology, καθώς και στο Fuxing Cloud Hall στη Σαγκάη, και περιλάμβαναν την Πρώτη Γενική Συνέλευση και την Πρώτη Συνεδρία του Πρώτου Συμβουλίου της WIDA, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας του οργανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η WIDA έχει ως αποστολή την ανάπτυξη του βιομηχανικού σχεδιασμού διεθνώς, συμβάλλοντας παράλληλα στον ανθρώπινο πολιτισμό και την κοινωνικοοικονομική εξέλιξη. Τα ιδρυτικά της μέλη προέρχονται από 15 χώρες, ενώ δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 20 διεπιστημονικά πεδία, ενισχύοντας τη διασύνδεση γνώσης, τεχνολογίας και δημιουργικότητας.

Η Κύπρος και η Ελλάδα εκπροσωπήθηκαν μέσω της Αγγελικής Αθανασιάδη και του Μίλτου Καρρά, συνιδρυτικών μελών της WIDA και συνιδρυτών του Graphic Stories Cyprus, ενός διεθνούς πολιτιστικού και εκπαιδευτικού οργανισμού οπτικής επικοινωνίας με πολυετή δράση σε συνέδρια, εκθέσεις και διεθνείς συνεργασίες.

Η Αγγελική Αθανασιάδη, βραβευμένη visual communication designer, ακαδημαϊκός και ιδρύτρια και Creative Director του Graphic Stories Cyprus, συμμετείχε ως keynote speaker στο International Academic Salon of Industrial Design, παρουσιάζοντας την ομιλία:

“Designing the Future: Human-Centred Innovation, Education and Responsibility in the Age of AI”, αναδεικνύοντας τη σημασία του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, της εκπαίδευσης και της υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, εκλέχθηκε ως μέλος του Πρώτου Συμβουλίου (First Council Member) της WIDA, συμμετέχοντας στο ιδρυτικό διοικητικό όργανο του οργανισμού και συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της διεθνούς του κατεύθυνσης.

Ο Μιλτιάδης Καρράς, καθηγητής Φυσικής και Ρομποτικής, συνιδρυτής και Γενικός Συντονιστής του Graphic Stories Cyprus, με μακρόχρονη δράση στην εκπαίδευση, την τεχνολογία, τη ρομποτική και τη διεθνή συνεργασία, καθώς και με σημαντικές διακρίσεις και πρώτες θέσεις σε διαγωνισμούς ρομποτικής στην Κύπρο και το εξωτερικό, συμμετείχε επίσης στις εργασίες της Ιδρυτικής Συνέλευσης, ενισχύοντας τη σύνδεση του σχεδιασμού με την εκπαίδευση, την καινοτομία και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, αλλά και μέσα από τη συνολική διεθνή πορεία του Graphic Stories Cyprus, η Κύπρος και η Ελλάδα εντάχθηκαν στον παγκόσμιο χάρτη της WIDA, αποκτώντας παρουσία σε έναν νέο διεθνή θεσμό που διαμορφώνει το μέλλον του design από το ιδρυτικό του στάδιο.

«Η συμμετοχή μας στη WIDA δεν αφορά μόνο τον σχεδιασμό, αλλά τη δυνατότητα της Κύπρου και της Ελλάδας να έχουν ενεργό ρόλο στον διεθνή δημιουργικό διάλογο και στη διαμόρφωση του μέλλοντος», ανέφερε η Αγγελική Αθανασιάδη.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διεθνή εκπροσώπηση της Κύπρου και της Ελλάδας, δημιουργεί νέες προοπτικές συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης και συμβάλλει στην ανάδειξη της δημιουργικότητας και της πολιτιστικής ταυτότητας των δύο χωρών μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο.

Σε μια εποχή ταχύτατων αλλαγών, η WIDA προωθεί τη συνεργασία πέρα από σύνορα και επιστημονικά πεδία, με κοινό στόχο ένα πιο βιώσιμο, ανθρώπινο και ουσιαστικό μέλλον.

