Το δεύτερο σε παγκόσμιες πωλήσεις μοντέλο της Kia εισάγεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη

Το Kia Seltos δεύτερης γενιάς, ένα από τα πιο επιτυχημένα subcompact SUV παγκοσμίως, κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της μάρκας. Τοποθετημένο στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία C-SUV - μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην ευρωπαϊκή αγορά - το νέο Seltos ενισχύει τη στρατηγική της Kia για διεύρυνση της παρουσίας της στα SUV, καθώς η ήπειρος μεταβαίνει σταδιακά προς την ηλεκτροκίνηση.

Με την εισαγωγή του στην Ευρώπη, το Seltos επιβεβαιώνει τη σχεδιαστική υπεροχή της Kia και την προσήλωσή της στη δημιουργία οχημάτων που συνδυάζουν πρακτικότητα, σύγχρονη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο χρηστικότητας. Απευθύνεται σε ένα κοινό που αναζητά ένα ευέλικτο SUV με έντονη προσωπικότητα και ισχυρή παρουσία στον δρόμο.

Το μοντέλο έχει επανασχεδιαστεί σε βάθος, ώστε να προσφέρει αυξημένη οδηγική αυτοπεποίθηση και βελτιωμένη καθημερινή εμπειρία χρήσης. Συνδυάζοντας τον αυθεντικό χαρακτήρα SUV με προηγμένες τεχνολογίες και ένα ευρύχωρο, πολυμορφικό εσωτερικό σε συμπαγείς διαστάσεις, το Seltos θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία του.

Ένα ολοκληρωμένο SUV για κάθε ανάγκη

Το Seltos ενσαρκώνει το όραμα της Kia για ένα δυναμικό και ευέλικτο SUV που συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό, έξυπνη αξιοποίηση χώρου και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας. Δίνει έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και τα εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αντί για αμιγώς σπορ χαρακτήρα, προσφέροντας σταθερότητα και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση.

Σχεδιασμένο για σύγχρονους χρήστες με ενεργό τρόπο ζωής, το Seltos προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην αστική ευελιξία και την οικογενειακή πρακτικότητα. Το ευρύχωρο εσωτερικό, ο μεγάλος χώρος αποσκευών και οι λειτουργικές λύσεις αποθήκευσης καθιστούν κάθε διαδρομή πιο άνετη και απολαυστική.

Τολμηρός σχεδιασμός με σύγχρονη ταυτότητα

Αναπτυγμένο βάσει της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Opposites United», το Kia Seltos συνδυάζει την κλασική SUV ταυτότητα με σύγχρονες επιρροές από τη σχεδιαστική γλώσσα των ηλεκτρικών μοντέλων της Kia, δημιουργώντας ένα όχημα με στιβαρή παρουσία και καθαρές γραμμές. Στο εσωτερικό, η EV-εμπνευσμένη σχεδίαση διαμορφώνει ένα σύγχρονο και εργονομικό περιβάλλον, όπου οι οριζόντιες γραμμές ενισχύουν την αίσθηση ευρυχωρίας, η έξυπνη διάταξη εξασφαλίζει άνεση για όλους τους επιβάτες και η ανοικτή κεντρική κονσόλα, σε συνδυασμό με ποιοτικά υλικά, αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και την αίσθηση πολυτέλειας.

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού:

• Πανοραμική ενιαία οθόνη: 12,3" πίνακας οργάνων + 5,3" κλιματισμός + 12,3" οθόνη infotainment

• Ενιαίο και διαισθητικό περιβάλλον χρήστη

• Ambient φωτισμός πολλαπλών ζωνών

• Καθίσματα οδηγού με λειτουργία χαλάρωσης (ανάλογα με την έκδοση)

• Πανοραμική ηλιοροφή για αίσθηση ευρυχωρίας

• 64 επιλογές χρωμάτων φωτισμού καμπίνας

• Ρυθμιζόμενα πίσω καθίσματα (έως 24° συνολικά)

• Premium ηχοσύστημα Harman Kardon

• Kia Digital Key 2.0 για πρόσβαση μέσω smartphone

• Kia Connect Store με δυνατότητες ψηφιακής εξατομίκευσης και ψυχαγωγίας

Με χώρο αποσκευών 536 λίτρων (VDA) και ευέλικτες διαμορφώσεις φόρτωσης, το Seltos ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της καθημερινότητας όσο και στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Το σύστημα AddGear προσφέρει επιπλέον πρακτικότητα μέσω modular λύσεων αποθήκευσης.

Το νέο Seltos προσφέρεται με επιλογές τετρακίνησης τόσο στις εκδόσεις βενζίνης (ICE) όσο και στην υβριδική (HEV), εισάγοντας την τεχνολογία e-AWD του Hyundai Motor Group. Το σύστημα εξασφαλίζει βέλτιστη κατανομή ροπής, αυξημένη πρόσφυση και βελτιωμένη σταθερότητα. Τα προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport) επιτρέπουν την προσαρμογή της συμπεριφοράς του οχήματος, ενώ το Stay Mode ενισχύει την άνεση κατά τη στάση.

Η έκδοση βενζίνης διαθέτει κινητήρα 1.6 T-GDI με απόδοση 180 ίππων και 265 Nm ροπής, συνδυαζόμενο με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Η υβριδική έκδοση προσφέρει αυξημένη αποδοτικότητα, με ισχύ έως 178 ίππους στην έκδοση e-AWD.

Επιπλέον, για πρώτη φορά σε υβριδικό μοντέλο του Hyundai Motor Group, ενσωματώνεται η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την παροχή ενέργειας σε εξωτερικές συσκευές απευθείας από το όχημα.

Τεχνολογία και ασφάλεια σε πρώτο πλάνο

Το Seltos έχει εξελιχθεί με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια, ενσωματώνοντας προηγμένη δομική αρχιτεκτονική και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού επιπέδου 2 (ADAS). Ξεχωρίζει η νέα γενιά του Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), που αξιοποιεί δεδομένα χαρτών και κάμερας για να προβλέπει όρια ταχύτητας έως και 500 μέτρα μπροστά, προσαρμόζοντας προληπτικά την ταχύτητα του οχήματος.

Παράλληλα, το Seltos ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές λύσεις που ενισχύουν την καθημερινή εμπειρία:

• Πανοραμική διάταξη διπλής οθόνης 12,3" με ξεχωριστό χειρισμό κλιματισμού

• AI Assistant με δυνατότητα φυσικής συνομιλίας

• Ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA)

• Digital Key 2 για ασφαλή πρόσβαση και διαμοιρασμό οχήματος

Διαθεσιμότητα στην Ευρώπη

Το νέο Kia Seltos εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της Kia για την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη. Η παραγωγή της έκδοσης βενζίνης αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ η υβριδική έκδοση θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την Kia εκπροσωπεί στην Κύπρο η Loutsios Group με showrooms σε όλες τις πόλεις και στο www.kia.com.cy