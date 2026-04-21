Αν είσαι 15-18 ετών έλα να εξερευνήσεις επαγγελματικούς τομείς στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία και τη Λεμεσό

Είσαι μαθητής ή μαθήτρια Λυκείου/Τεχνικής Σχολής, ή έχεις πρόσφατα τελειώσει το σχολείο και θες να εξερευνήσεις διάφορα επαγγέλματα; Το Πανεπιστήμιο Frederick σε προσκαλεί σε ένα πρωινό γεμάτο συναρπαστικά, διαδραστικά εργαστήρια, που θα σου δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσεις από πρώτο χέρι το επάγγελμα που σε ενδιαφέρει!

Επίλεξε ένα από τα διαδραστικά εργαστήρια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το Career Discovery Program, με σκοπό να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία δημιουργίας και πειραματισμού στους σύγχρονους χώρους, στα εργαστήρια και στα στούντιο του Πανεπιστημίου Frederick.

Το Career Discovery Program προσφέρεται εντελώς δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία και το Σάββατο 9 Μαΐου στη Λεμεσό.

Ζήσε από κοντά την εμπειρία του κλάδου σπουδών που σε ενδιαφέρει:

· Φτιάξε το δικό σου φωτιστικό και κάνε το πρώτο βήμα στο Interior Design

· Δημιούργησε τη δική σου tote bag και πάρε έμπνευση για το Fashion Design

· Φόρεσε τη ρόμπα του/της Φαρμακοποιού στο εργαστήρι Φαρμακευτικής

· Γίνε audiovisual creator και δημιούργησε το δικό σου βίντεο

· Λάβε θέση και γίνε ένας/μια Digital Marketer in Action

· Δες ένα κτήριο να πέφτει μπροστά στα μάτια σου στη σεισμική προσομοίωση της Αρχιτεκτονικής

· Μάθε τα πάντα για το αυτοκίνητο Formula του Πανεπιστημίου Frederick που στήνεται από το μηδέν

· Πάρε έμπνευση ως εκπαιδευτικός του μέλλοντος

· Γίνε προγραμματιστής/προγραμματίστρια για μια μέρα!

· Typo Mania και γραφιστική σε κίνηση!

· Μάθε πρώτες βοήθειες και CPR και μπες στα παπούτσια του/της Νοσηλευτή/τριας

· Γίνε Φυσιοθεραπευτής/τρια για μια μέρα

· Μάθε τα πάντα για την Επιστήμη του Αθλητισμού

Πάνω από 200 άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά την περσινή χρονιά, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι τα εργαστήρια τους/τις βοήθησαν να εξοικειωθούν με τα επαγγέλματα και ότι θα πρότειναν το Career Discovery Program σε φίλους/ες τους. Κάποια από τα σχόλια ήταν: «όλα ήταν τέλεια», «ήταν όλα απίστευτα», «μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω περισσότερα για τον κλάδο που με ενδιαφέρει».

Πληροφορίες:

Το Career Discovery Program θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία (Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα) και το Σάββατο 9 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό (Μάριου Αγαθάγγελου 18, 3080, Λεμεσός) από τις 10:00 μέχρι τις 12:30. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακαλούνται να προσέλθουν για εγγραφή στις 09:30.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22394394 / 25730975 και www.frederick.ac.cy