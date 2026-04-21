Ενισχύοντας τον ρόλο της στο οικοσύστημα καινοτομίας και ταλέντου της Κύπρου

Καθώς η Κύπρος εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο ως ένας δυναμικός κόμβος για την τεχνολογία και το ταλέντο, η Exness επιστρέφει ως Platinum Partner στο Doers Summit Limassol 2026, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην ανάπτυξη του νησιού.

Τα τελευταία χρόνια, η Exness αποτελεί σταθερή παρουσία σε αυτό που θεωρείται πλέον μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες επιχειρηματικότητας και διαλόγου στην Κύπρο. Περισσότερο από ένα event για startups και innovators, το Doers Summit έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό σημείο συνάντησης για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Αυτός ο ρόλος αντανακλά τον διεθνή χαρακτήρα και τον προσανατολισμό της Exness.

Με παρουσία σε πέντε ηπείρους και περισσότερους από 2.100 εργαζομένους από σχεδόν 100 διαφορετικές εθνικότητες, η Exness μεταφέρει σημαντική διεθνή εμπειρία στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, η συνεχής επένδυσή της στο νησί αποτυπώνει μια συνειδητή στρατηγική: τη μετατροπή της παγκόσμιας αυτής δυναμικής σε ουσιαστική αξία για την τοπική αγορά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς οικοσυστήματος.

Για την Exness, η συμμετοχή στο Doers Summit δεν περιορίζεται μόνο στην προβολή. Η εταιρεία συμβάλλει ενεργά σε συζητήσεις που αφορούν την ανάπτυξη της Κύπρου, από την τεχνολογία και την καινοτομία, μέχρι το ταλέντο και την κοινωνική συνεισφορά. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη παρουσία που αναδεικνύει έναν ευρύτερο ρόλο: όχι απλώς ως συμμετέχοντα, αλλά ως ενεργό παράγοντα του οικοσυστήματος.

«Η Κύπρος δεν είναι απλώς η βάση των δραστηριοτήτων μας. Είναι ο τόπος όπου επενδύουμε, εξελισσόμαστε και χτίζουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα», δήλωσε ο Petr Valov, Co-founder και CEO της Exness. «Πιστεύουμε ότι η Κύπρος έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό τεχνολογικό κόμβο, αρκεί να υπάρξει συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στις υποδομές και στο ευρύτερο οικοσύστημα. Ο δικός μας ρόλος είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά σε αυτή την πορεία.»

Η φετινή παρουσία της Exness στο Doers Summit αναμένεται να κινηθεί στην ίδια πολυεπίπεδη κατεύθυνση. Στελέχη της εταιρείας θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου γύρω από την ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος, τη δημιουργία ισχυρών brands και το μέλλον της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σημασία της ανάπτυξης ταλέντου και της ουσιαστικής κοινωνικής επίδρασης.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Exness από κοντά μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο booth της εταιρείας. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και άμεση επαφή με την ομάδα, θα μπορούν να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κουλτούρα, το εργασιακό περιβάλλον και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρεία.

Πέρα από την παρουσίαση διαθέσιμων θέσεων εργασίας, στόχος είναι η δημιουργία μιας ουσιαστικής εμπειρίας που θα δίνει στους συμμετέχοντες μια σαφή εικόνα για το τι σημαίνει να εργάζεται κανείς σε έναν διεθνή οργανισμό με έδρα την Κύπρο.

Η Exness θα συνεχίσει, επίσης, να αναδεικνύει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της παρουσίας της, φέρνοντας στο προσκήνιο πραγματικές ιστορίες από Κύπριους υπότροφους και αναδεικνύοντας πώς η επένδυση στους ανθρώπους δημιουργεί ουσιαστική αξία για την τοπική κοινωνία.

Για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους σε έναν από τους κορυφαίους εργοδότες του νησιού, η Exness τους προσκαλεί να επισκεφθούν το περίπτερό της κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ή να ανακαλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα: exness-careers.com/jobs/