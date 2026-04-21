Στηρίζουν την αναδάσωση των πυρόπληκτων περιοχών της Λόφου

3000 δέντρα φυτεύτηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CSR “Keep Growing”, με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και εθελοντών.

Με μια συμβολική αλλά ουσιαστική δράση αναδάσωσης ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική πρωτοβουλία “Keep Growing” του Johnnie Walker Black Label & Diageo σε συνεργασία με την PPD Global μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, η οποία στόχο είχε την ενίσχυση των προσπαθειών αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών της Κύπρου.

Στις 19 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στο χωριό Λόφου, στην επαρχία Λεμεσόυ, μια περιοχή που επηρεάστηκε σημαντικά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Στη δράση συμμετείχαν μέλη του προσωπικού και συνεργάτες της εταιρείας PPD Global, καθώς και κάτοικοι της περιοχής και εθελοντές, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για την αποκατάσταση της τοπικής δασικής περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της δράσης φυτεύτηκαν 3000 δέντρα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και στη σταδιακή αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό YouReForest Cyprus. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες σε υπεραγορές και συνεργαζόμενα cocktail bars & pubs σε όλη την Κύπρο, το κοινό είχε την ευκαιρία να συμβάλει ενεργά στη δράση.

Συγκεκριμένα, για κάθε αγορά φιάλης Johnnie Walker Black Label από τις υπεραγορές Athienitis, Smart, MAS, Ioannides και Metro, καθώς και για κάθε cocktail με βάση το Black Label που παραγγέλθηκε σε συνεργαζόμενα cocktail bars και pubs, το Johnnie Walker διέθετε 3 ευρώ για τη φύτευση ενός δέντρου. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν τα εξής cocktail bars και pubs: στη Λευκωσία τα Theory, To Potopoleio και Henry’s Resto Bar, στη Λεμεσό τα Trippers, Cinema και Sherlock’s, στη Λάρνακα τα Noesis, Savino, Old Market και Tachydromio, στην Αμμόχωστο το Liquid, Mouseio Kafeneio και στην Πάφο το Roofbar.

Σε δήλωσή της, η Όλγα Καρακόκκινου, Marketing Manager του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, ανέφερε: «Η πρωτοβουλία “Keep Growing” αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι μικρές συλλογικές ενέργειες μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, μαζί με συνεργάτες, εθελοντές και την τοπική κοινωνία, συμβάλαμε στην προσπάθεια αποκατάστασης μιας περιοχής που επηρεάστηκε από τις πυρκαγιές. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν πραγματικά συγκινητική και αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις μπορούμε να δημιουργήσουμε θετική αλλαγή για το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.»

Το Johnnie Walker, το υπ’ αριθμόν ένα σκωτσέζικο ουίσκι παγκοσμίως, ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Diageo, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες αλκοολούχων ποτών διεθνώς. Στην Κύπρο, τα προϊόντα της εταιρείας διανέμονται από την PPD Global, μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης (Photos Photiades Group).