Με Ειδική Συνεδρία από την Αναγνωρισμένη Καθηγήτρια T’ai Chi Chih, Carolyn Perkins

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κύπρος συμμετέχει επίσημα στον Παγκόσμιο Εορτασμό της Ημέρας Tai Chi & Qigong, μαζί με περισσότερες από 90 χώρες που δημιουργούν ένα παγκόσμιο κύμα ειρήνης, υγείας και θετικής ενέργειας μέσα σε 24 ώρες.

Το Σάββατο 25 Απριλίου, στις 10:00 π.μ., όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συγκεντρωθούν στο κάτω επίπεδο της Πλατείας Ελευθερίας, στο κέντρο της Λευκωσίας. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου και ακολουθεί τον ήλιο γύρω από τη Γη, καθώς άνθρωποι σε κάθε χρονική ζώνη εξασκούνται ταυτόχρονα στο Tai Chi ή στο Qigong.

Στη Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί το T’ai Chi Chih, ένας συνδυασμός Tai Chi και Qigong, μια απλή και χαλαρωτική μορφή κινούμενου διαλογισμού, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και επίπεδα φυσικής κατάστασης. Τη συνεδρία θα καθοδηγήσει η αναγνωρισμένη καθηγήτρια T’ai Chi Chih, Carolyn Perkins.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους. Ελάτε να μοιραστούμε αυτήν τη μοναδική εμπειρία ενέργειας και σύνδεσης με την παγκόσμια κοινότητα. Είτε είστε έμπειροι είτε πρωτοερχόμενοι, είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε.

Ας κινηθούμε, ας αναπνεύσουμε και ας στείλουμε θετική ενέργεια σε όλο τον κόσμο!

📍 Eleftheria Square, Nicosia

🗓 Saturday, April 25 | Σάββατο 25 Απριλίου

🕙 10:00 a.m. | 10:00 π.μ.

🧘‍♀️ Led by: Carolyn Perkins

🌍 In celebration of World Tai Chi & Qigong Day

💫 Free & Open to All | Δωρεάν Συμμετοχή για Όλους