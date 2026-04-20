Το εμβληματικό The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, καλωσορίζει έναν ολοκαίνουριο luxury spa & beauty προορισμό σε συνεργασία με τη SOLE.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, ανακοινώνει υπερήφανα την άφιξη του νέου απόλυτου luxury wellness & beauty προορισμού της πρωτεύουσάς μας, καθώς το πολυαναμενόμενο SOLE Spa & Beauty Salon ανοίγει τις πόρτες του μέσα στο πιο εντυπωσιακό 5άστερο ξενοδοχείο της Λευκωσίας, φέρνοντας μαζί μία μεγάλη συλλογή από lifestyle και wellness εμπειρίες για όλους.

Ένα κομψό καταφύγιο για χαλάρωση, ομορφιά και ευζωία, ο νέος αυτός πολυτελής χώρος έρχεται να εισάγει ένα προσεγμένο concept προσωποποιημένης φροντίδας και εξαιρετικών υπηρεσιών στην καρδιά της Λευκωσίας, τόσο για τους κοσμογυρισμένους ταξιδευτές όσο και για το εκλεκτικό τοπικό κοινό. Το spa, έξυπνα χτισμένο στο μεσοπάτωμα, προσφέρει ένα ήρεμο και ιδιωτικό περιβάλλον, όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να επανακτήσουν την ισορροπία τους μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες wellness εμπειρίες, προστατευμένοι από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Από την άλλη, το beauty salon έχει σωστά τοποθετηθεί στο ισόγειο του εμβληματικού ξενοδοχείου, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση για επαγγελματικές εμπειρίες hair styling και nail care σε ένα μοντέρνο και κομψό περιβάλλον, σχεδιασμένο τόσο για την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς όσο και για ειδικές περιστάσεις.

Στο επίκεντρο του ολοκαίνουριου spa βρίσκεται η προσήλωση στις προηγμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, στα θεραπευτικά και χαλαρωτικά μασάζ και στις απολαυστικές tailor-made ιεροτελεστίες, καθώς και στα signature πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το The Landmark, όπως τα Signature Mediterranean Marine Spa Journey και Signature Mediterranean Marine Spa Ritual.

Εδώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν εξειδικευμένες θεραπείες σχεδιασμένες να αναζωογονούν το δέρμα, να απαλλάσσουν από την ένταση και να ενισχύουν την ευζωία, σε συνεργασία με κορυφαία παγκοσμίως skincare και haircare brands, όπως Augustinus Bader, Elemis, iS Clinical, Comfort Zone, Davines, Nashi, και άλλα, με όλες τις θεραπείες να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τα προϊόντα των διάσημων ανά τον κόσμο brands, γνωστών για τις προηγμένες τους φόρμουλες, τα υψηλής ποιότητας συστατικά και τα αποδεδειγμένα τους αποτελέσματα.

Το spa διαθέτει επίσης couples’ αίθουσες θεραπειών, επιτρέποντας σε ζευγάρια ή φίλους να μοιράζονται όμορφες στιγμές σε ένα ήρεμο και πολυτελές περιβάλλον. Μία επιλογή από προσεκτικά σχεδιασμένα spa packages προσφέρει εμπειρίες απόλυτης χαλάρωσης, συνδυάζοντας πολλαπλές θεραπείες για μέγιστα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Πιστό στη δέσμευσή του για αριστεία και μοναδικές lifestyle εμπειρίες για τους διεθνείς επισκέπτες του και το τοπικό κοινό, το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, ενώνει υπερήφανα τις δυνάμεις του με τη SOLE Spa για τις wellness & beauty υπηρεσίες του.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel

Ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Ως πεντάστερο city business hotel, τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου, το οποίο υπήρξε επί δεκαετίες σκηνικό πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Διαθέτει 265 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια - συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο -, εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελείς boutiques. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο έκτασης 10.000 τ.μ.

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.