Όποιος το έχει πει, ξέρει ακριβώς τι σημαίνει. Η φράση «το πήρα απ’ το Skroutz» δεν είναι απλά η απάντηση σε μια ερώτηση, αλλά κρύβει μέσα της μια ολόκληρη εμπειρία, που πλέον δεν αλλάζεις. Είναι statement και αυτό καθόλου τυχαία. Γιατί στην καθημερινότητα των καταναλωτών στην Κύπρο σημαίνει ευκολία, επιλογές, έλεγχο και πάνω απ’ όλα σιγουριά.

Από την ανάγκη… στην πιο έξυπνη επιλογή

Όλα ξεκινούν με κάτι απλό: μια ανάγκη. Ένα καινούργιο κινητό, ένα δώρο της τελευταίας στιγμής, ένα ζευγάρι sneakers που είδες online και δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό σου.

Αντί να χαθείς σε δεκάδες sites, να σκρολάρεις ασταμάτητα ή να γυρνάς καταστήματα, μπαίνεις στο Skroutz και βρίσκεις τα πάντα συγκεντρωμένα. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί στη συνέχεια συγκρίνεις τιμές, βλέπεις πραγματικές αξιολογήσεις, ανακαλύπτεις επιλογές που ίσως δεν είχες καν σκεφτεί, παίρνεις την απόφασή σου και με ένα κλικ παραγγέλνεις και κανονίζεις και την παράδοση που σε βολεύει.

Και κάπως έτσι, το browsing γίνεται απόλαυση και το online shopping εμπειρία. Γιατί είτε πρόκειται για καθημερινά και απαραίτητα, είτε για τα πιο trending items, στο Skroutz θα βρεις ό,τι τραβά η όρεξή σου και ό,τι ζητούν οι ανάγκες σου. Θες top sneaker brands, όπως Adidas και New Balance; Το ‘χεις. Θες ανοιξιάτικα σεντόνια ή μήπως νέο κινητό; Τα ‘χεις κι αυτά!

Η σιγουριά που κάνει τη διαφορά

Αυτό που ξεχωρίζει το Skroutz δεν είναι μόνο η ποικιλία. Είναι η εμπιστοσύνη που χτίζει με κάθε αγορά. Ξέρεις τι αγοράζεις. Ξέρεις από ποιον το αγοράζεις. Ξέρεις τι να περιμένεις.

Οι αξιολογήσεις άλλων χρηστών, η διαφάνεια στις τιμές, δηλαδή το ότι η τιμή δεν είναι κάποιο τρικ για να σε δελεάσει και να αυξηθεί όταν προσθέσεις το προϊόν στο καλάθι σου και η ξεκάθαρη διαδικασία αγοράς δημιουργούν μια εμπειρία που δεν αφήνει χώρο για αμφιβολίες. Έτσι οι αποφάσεις σου δεν σε κουράζουν, αλλά γίνονται έξυπνα, εύκολα και γρήγορα.

Από το checkout στη γειτονιά σου

Η εμπειρία ολοκληρώνεται εκεί που πραγματικά μετράει: στην παράδοση. Στο Skroutz οι διαδικτυακές αγορές σου δίνουν την ελευθερία της επιλογής του τρόπου παραλαβής της παραγγελίας σου. Μπορείς να την παραλάβεις στο σπίτι σου μέσω κούριερ, αλλά μπορείς και να την παραλάβεις προσωπικά από ένα Skroutz Point! Με τα Skroutz Points, τα οποία υπάρχει ήδη πλάνο να αυξηθούν ώστε να εξυπηρετούν ακόμη περισσότερο κόσμο, επιλέγεις εσύ πότε και πού θα παραλάβεις την παραγγελία σου. Σε βολεύει στο δρόμο για τη δουλειά; Τέλεια! Στη γωνία μερικά μέτρα από το σπίτι σου; Φανταστικά! Στη διαδρομή προς τη μαμά για να πάρεις το ταπεράκι σου για αύριο; Τσεκ! Χωρίς αναμονή και χωρίς άγχος, έχεις την ελευθερία που χρειάζεται μια ήδη φορτωμένη καθημερινότητα, να παραλάβεις την παραγγελία σου με τον τρόπο που σε βολεύει. Αυτό δεν είναι το point;

Το Skroutz έχει καταφέρει κάτι περισσότερο από το να απλοποιήσει το online shopping. Το έχει επαναπροσδιορίσει. Έχει γίνει η go-to επιλογή μας για μικρές και μεγάλες αγορές. Για αυτά που προγραμματίζουμε καιρό, αλλά και για τα «treat yourself» moments που όλοι δικαιούμαστε. Και τελικά, έχει δημιουργήσει μια νέα συνήθεια, γιατί όταν κάτι είναι εύκολο, αξιόπιστο και σου λύνει τα χέρια, δεν το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Απλώς το λες: «Το πήρα απ’ το Skroutz»!