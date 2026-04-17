Ολοκληρώθηκε η πιο Σημαντική Διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιού

Με μια εντυπωσιακή και συγκινητική τελετή λήξης, που πραγματοποιήθηκε στο μοναδικό περιβάλλον του Cap St Georges Hotel & Resort, στο Ακρωτήρι Αγ. Γεωργίου στην Πέγεια της Πάφου, ολοκληρώθηκε το FIDE Candidates Tournament 2026, η σημαντικότερη και πιο καθοριστική διοργάνωση στο δρόμο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιού, που οδηγεί στη διεκδίκηση του Παγκόσμιου Τίτλου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της FIDE, ‘η βραδιά αποτέλεσε έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό και εορταστικό αποχαιρετισμό σε μια ιστορική διοργάνωση, με έντονο κυπριακό χαρακτήρα’.

Ξεχωριστή θέση στην τελετή είχε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος εξήρε την αφοσίωση των παικτών και ανέδειξε τη σημασία της επιτυχημένης φιλοξενίας μιας τόσο σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, ο Viswanathan Anand, πέντε φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος της FIDE, μίλησε για τη γενεαλογική μετάβαση που συντελείται σήμερα στο παγκόσμιο σκάκι, με μια νέα, ‘ατρόμητη’ γενιά παικτών να ανεβαίνει δυναμικά και να στέκεται ισάξια απέναντι στους καθιερωμένους κορυφαίους του αθλήματος.

Η τελετή περιλάμβανε στιγμές έντονης συγκίνησης και αναδρομής στους αγώνες, ενώ η κορύφωση ήρθε με τις απονομές των μεταλλίων και των εμβληματικών τροπαίων στους νικητές: τον Javokhir Sindarov από το Ουζμπεκιστάν και τη Vaishali Rameshbabu από την Ινδία, οι οποίοι εξασφάλισαν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον παγκόσμιο τίτλο απέναντι στους εν ενεργεία παγκόσμιους πρωταθλητές. Στιγμές έκπληξης έζησε το κοινό όταν προβλήθηκε video με τον Πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν Shavkat Mirziyoyev να συνομιλεί με τον συμπατριώτη του Javokhir Sindarov και να τον συγχαίρει για τη σπουδαία του νίκη .

Το FIDE Candidates Tournament 2026, που φιλοξενήθηκε με μεγάλη επιτυχία, για πρώτη φορά στην Κύπρο, στο διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο Cap St Georges Hotel & Resort, μένει στην ιστορία και ως η διοργάνωση των ρεκόρ: Ο Javokhir Sindarov ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 βαθμούς σε 14 παρτίδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών που έχει σημειωθεί ποτέ σε αντίστοιχη διοργάνωση, ενώ πέτυχε και τις περισσότερες νίκες, έξι συνολικά, σε FIDE Candidates event οκτώ παικτών στη συγκεκριμένη format. Η Vaishali Rameshbabu έγινε η πρώτη Ινδή σκακίστρια που κατακτά το FIDE Women’s Candidates Tournament.

Η τελετή λήξης σφραγίστηκε από ένα γεγονός με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, όταν ανακοινώθηκε πως οι σουίτες στις οποίες διέμειναν οι δύο νικητές θα φέρουν πλέον τα ονόματά τους, ως διαχρονική αναγνώριση και τιμή στην επιτυχία τους και ως ένας διαρκής συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο επίτευγμά τους κι αυτή την αξέχαστη διοργάνωση. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, όπως κατέγραψε και η FIDE, προκάλεσε θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό.

Για το Cap St Georges Hotel & Resort και την Korantina Homes, η τελετή λήξης αποτέλεσε επιστέγασμα μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας που επιβεβαίωσε την ικανότητα της Κύπρου, της Πάφου και του ίδιου του ξενοδοχείου να φιλοξενούν γεγονότα παγκόσμιου κύρους με ποιότητα, επαγγελματισμό και ξεχωριστή ταυτότητα.

Το Cap St Georges Hotel & Resort εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τη FIDE, τους σκακιστές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της μοναδικής διοργάνωσης, που ήδη καταγράφεται ως ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου σκακιού.