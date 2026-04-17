Η Ημέρα Γνωριμίας του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις τα μοναδικά πλεονεκτήματα και να νιώσεις την ξεχωριστή εμπειρία και τις δυνατότητες που προσφέρει το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Μάθε πώς μπορείς να αποκτήσεις μια κορυφαίας ποιότητας βρετανική εκπαίδευση, σε ένα πανεπιστήμιο με σχεδόν 200 χρόνια ιστορίας, αποκτώντας ένα αυθεντικό βρετανικό πτυχίο, εξοικονομώντας έως και 70% του συνολικού κόστους σπουδών σε σύγκριση με πανεπιστήμια στην Αγγλία.

Επισκέψου την πολυβραβευμένη πανεπιστημιούπολή μας και μάθε γιατί η απόκτηση διπλής απονομής πτυχίου (δύο πιστοποιητικά) από το πανεπιστήμιό μας στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK) και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus είναι σημαντική για τη μελλοντική σταδιοδρομία των αποφοίτων μας.

Οι έμπειροι Ακαδημαϊκοί και τα μέλη του Τμήματος Εγγραφών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus θα είναι στη διάθεσή σου για να παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές, τις προϋποθέσεις εγγραφής, τη διαδικασία αιτήσεων για υποτροφίες, τις μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες, τη διαμονή, τη φοιτητική ζωή και πολλά άλλα.

Φοιτητές του Πανεπιστημίου μας θα είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της Ημέρας Γνωριμίας (Open Day), οι οποίοι θα σε ξεναγήσουν στην πολυβραβευμένη πανεπιστημιούπολη, στους υπερσύγχρονους χώρους φοιτητικής διαμονής, που βρίσκονται λίγα βήματα από το campus, και θα μοιραστούν μαζί σου τις εμπειρίες τους από τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.

Στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, πιστεύουμε στο να βοηθάμε τους ανθρώπους να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για να διαπρέψουν στην εκπαίδευση, στην καριέρα τους, αλλά και στη ζωή.

Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μια δύναμη θετικής αλλαγής, προωθώντας την ισότητα ευκαιριών και τη συμπερίληψη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εμπλουτισμό της ζωής των φοιτητών μας, των συναδέλφων και συνεργατών μας και των κοινοτήτων που υπηρετούμε πέρα από τα σύνορα.

Η Ημέρα Γνωριμίας (Open Day) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη του UCLan Cyprus στη Λάρνακα, την Τετάρτη 22 Απριλίου, από τις 17:00 έως τις 19:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] +357 24694000