Η επεμβατική καρδιολογία αποτελεί έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους τομείς της σύγχρονης ιατρικής. Μέσα από ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις σε σοβαρές καρδιοπάθειες, χωρίς την ανάγκη ανοικτού χειρουργείου. Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη εξειδικευμένων κέντρων και ο εκσυγχρονισμός του ιατρικού εξοπλισμού, έχουν αναβαθμίσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τι είναι η Επεμβατική Καρδιολογία;

Η επεμβατική καρδιολογία βασίζεται στη χρήση ειδικών καθετήρων που εισάγονται από αρτηρία του χεριού ή του ποδιού και κατευθύνονται προς την καρδιά με τη βοήθεια προηγμένων απεικονιστικών συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ο καρδιολόγος μπορεί να διαγνώσει και να θεραπεύσει παθήσεις των στεφανιαίων αρτηριών και των καρδιακών βαλβίδων, χωρίς μεγάλη χειρουργική τομή.

Οι βασικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Στεφανιογραφία για τη διάγνωση σημαντικών στενώσεων/αποφράξεων των αρτηριών.

για τη διάγνωση σημαντικών στενώσεων/αποφράξεων των αρτηριών. Αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent (PCI) για αποκατάσταση της αιματικής ροής.

· Ενδαγγειακή Απεικόνιση Στεφανιαίων Αγγείων (IVUS/OCT)

· FFR (Fractional Flow Reserve) και iFR (Instantaneous Wave-Free Ratio): Φυσιολογικές μετρήσεις πίεσης μέσα στη στεφανιαία αρτηρία που βοηθούν στον καθορισμό αν μια στένωση χρειάζεται αγγειοπλαστική ή όχι.

Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας ( TAVI )

Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας ( Mitraclip / Triclip )

Κλείσιμο συγγενών καρδιακών ελλειμμάτων

Τα οφέλη για τον ασθενή είναι σημαντικά:

· μικρότερος χρόνος νοσηλείας

· ταχύτερη ανάρρωση

· μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος

· και χαμηλότερος κίνδυνος επιπλοκών

Οι Εξελίξεις στην Κύπρο

Σήμερα, η Κύπρος διαθέτει σύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια και εξειδικευμένες ομάδες επεμβατικής καρδιολογίας που μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένη διαχείριση ακόμη και σύνθετων περιστατικών.

Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον δραστήριων κέντρων στην Κύπρο. Στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης καρδιολογικής μονάδας.

Το εργαστήριο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για την εκτέλεση σύνθετων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων στον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα διαδερμικών επεμβάσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της καρδιολογικής φροντίδας στην Κύπρο

Παράλληλα, η λειτουργία του Cardiac Innovation Center ενισχύει τη δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης πολύπλοκων καρδιολογικών περιστατικών εντός της χώρας, περιορίζοντας την ανάγκη αποστολής ασθενών στο εξωτερικό.

Το Μέλλον της Επεμβατικής Καρδιολογίας

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, η εισαγωγή νέων διαδερμικών τεχνικών και η διεπιστημονική συνεργασία (Heart Team) διαμορφώνουν ένα σύγχρονο μοντέλο καρδιολογικής φροντίδας. Η επεμβατική καρδιολογία στην Κύπρο βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, παρέχοντας λύσεις που μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμες μόνο σε μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα.

Με επίκεντρο τον ασθενή και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η επεμβατική καρδιολογία αποτελεί σήμερα βασικό πυλώνα της σύγχρονης ιατρικής φροντίδας στη χώρα.

Γράφει ο

Δρ. Κυριάκος Παπαδόπουλος MD, PhD

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Λεωφόρος Λευκοθέου 20, 2054 Στρόβολος

Τηλέφωνο +357 22469080

