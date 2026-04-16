Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, κοινότητες σε όλο τον κόσμο έρχονται πιο κοντά, ξεπερνώντας σύνορα και πολιτισμικές διαφορές μέσα από κοινές αξίες και έναν κοινό σκοπό. Στο πλαίσιο της διεθνούς τους παρουσίας, η Exinity και το Andrey & Julia Dashin’s Foundation υλοποίησαν μια σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών, συνδυάζοντας οικονομική στήριξη, ενεργή συμμετοχή εργαζομένων και συνεργασίες με τοπικούς φορείς, με στόχο την κάλυψη πραγματικών και άμεσων αναγκών.

Στην Κύπρο, οι οργανισμοί υλοποίησαν πασχαλινή εκστρατεία, στηρίζοντας περισσότερες από 80 ευάλωτες οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών, μέσω κουπονιών για τρόφιμα και βασικό ρουχισμό. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το «Hope For Children» CRC Policy Center, έναν οργανισμό που λειτουργεί βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το έργο του ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της Exinity και του Ιδρύματος για την προστασία ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Η ίδια προσέγγιση εφαρμόζεται με συνέπεια και σε άλλες χώρες. Στη Νιγηρία, το Andrey & Julia Dashin’s Foundation υποστήριξε τη διανομή 100 κιβωτίων επισιτιστικής βοήθειας σε οικογένειες και ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Kokun, το οποίο διαχειρίζεται μία εκτεταμένη δομή διανομής τροφίμων και έχει οριστεί από την Κυβέρνηση της Πολιτείας Λάγκος για τη διανομή βοήθειας σε 19 πολιτείες. Η ισχυρή του παρουσία και η καθημερινή του δράση αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρασχέθηκε πρακτική στήριξη σε οικογένειες με μικρά παιδιά, μέσω χρηματοδότησης βασικών ειδών για βρέφη και κινητοποίησης των εργαζομένων, σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση Little Village με έδρα το Λονδίνο, η οποία έχει υποστηρίξει περισσότερα από 36.000 παιδιά από το 2016. Μέσω του δικτύου «baby banks», διανέμει βασικά είδη κατόπιν συνεννόησης με κοινωνικούς λειτουργούς και κοινοτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια φτάνει στοχευμένα στις οικογένειες που τη χρειάζονται περισσότερο.

Στο Χονγκ Κονγκ, η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης, μέσω της δωρεάς φορητών υπολογιστών στο Crossroads Foundation, έναν διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αξιοποιεί διαθέσιμους πόρους και τους διοχετεύει σε κοινότητες με πραγματικές ανάγκες σε όλο τον κόσμο. Το έργο του καλύπτει τομείς όπως η αντιμετώπιση καταστροφών, η εκπαίδευση και η βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη γεφύρωση σημαντικών ανισοτήτων στην πρόσβαση σε εργαλεία και ευκαιρίες.

Στην Κένυα, η Exinity και το Ίδρυμα συνεργάστηκαν με τον οργανισμό Cup of Uji για την παροχή θρεπτικών γευμάτων σε 2.000 μαθητές δημοτικού. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός υποστηρίζει σήμερα περίπου 17.000 μαθητές, αντιμετωπίζοντας την παιδική πείνα και βελτιώνοντας άμεσα τη σχολική φοίτηση και απόδοση.

Παράλληλα, στο Ντουμπάι, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, η εκστρατεία «Fill the Fast» παρείχε γεύματα Ιφτάρ σε 1.200 εργαζομένους χαμηλού εισοδήματος, στηρίζοντας άτομα σε βασικούς τομείς υπηρεσιών, μέσω συνεργασίας με τον οργανισμό Events for Change. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «My Dubai Communities», ο οργανισμός υλοποιεί οργανωμένα προγράμματα μεγάλης κλίμακας σε εργατικές κατοικίες, προάγοντας την αξιοπρέπεια και την ευημερία των εργαζομένων.

Σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες, ο Andrey Dashin ανέφερε: «Ο αντίκτυπος δεν καθορίζεται μόνο από το μέγεθος, αλλά από το πόσο ουσιαστικός είναι. Αυτό που έχει σημασία είναι να κατανοούμε πού υπάρχει πραγματική ανάγκη και να ανταποκρινόμαστε με πρακτικό, σεβαστό και έγκαιρο τρόπο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτές οι δράσεις δεν επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά διαμορφώνονται τοπικά, σε συνεργασία με φορείς που γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες. Μέσα από κάθε πράξη προσφοράς, δεν παρέχουμε απλώς στήριξη. Ενισχύουμε τη σύνδεση, την αξιοπρέπεια και το αίσθημα του ανήκειν στις κοινότητες αυτές».

Σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται η Exinity και το Ίδρυμα Andrey & Julia Dashin, συνεχίζουν να εφαρμόζουν μια συνεπή φιλοσοφία: συνδυάζοντας τη διεθνή εμβέλεια με την τοπική γνώση, προσφέρουν στοχευμένη, ουσιαστική και βιώσιμη στήριξη στις κοινότητες.