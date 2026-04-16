Ξανά στο deck στο Μόλο, φέρνοντας κοντά την fitness κοινότητα του νησιού για δύο δυναμικές ημέρες δίπλα στη θάλασσα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9:00 π.μ. τόσο το Σάββατο 25 όσο και την Κυριακή 26 Απριλίου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ INSTRUCTORS:

Προσθέτοντας μια διεθνή διάσταση στο Σαββατοκύριακο, το φεστιβάλ φιλοξενεί fitness instructors από Αθήνα, Λονδίνο και Ντουμπάι, φέρνοντας νέα στυλ προπόνησης, φρέσκια ενέργεια και παγκόσμιου επιπέδου coaching στη Λεμεσό.

Αυτά τα διεθνή sessions δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν παγκοσμίως αναγνωρισμένες προπονητικές μεθόδους, παραμένοντας ταυτόχρονα συνδεδεμένα με την τοπική fitness σκηνή — ενισχύοντας τον ρόλο του φεστιβάλ ως σημείο συνάντησης μεταξύ της Κύπρου και της διεθνούς fitness κοινότητας.

Φέτος θα φιλοξενήσουμε:

Julius Burphy από το Μάντσεστερ: Μια διεθνής δύναμη στον χώρο του fitness και ιδρυτής του Stepper-Ton, ο Julius έχει χτίσει παγκόσμια φήμη μέσα από το υψηλής έντασης προπονητικό του στυλ, το elite coaching και την ασύγκριτη ενέργειά του. Έχει παρουσιάσει τη μέθοδό του σε όλο τον κόσμο — με sessions σε πόλεις όπως η Αφρική, η Ιαπωνία, το Ντουμπάι, το Παρίσι και πολλές ακόμη.

Lottie Alice Lamb από το Λονδίνο: Η Charlotte Neocleous Lamb είναι μισή Κύπρια Hybrid Athlete, πρώην αστυνομικός, ενεργή μητέρα και σίγουρα μια αθλήτρια προς θαυμασμό. Είναι hybrid trainer στην εφαρμογή Evolve You και εκπρόσωπος των LSKD, ESN Supplements & RAD Global.

Lola Karavasilli από τη Θεσσαλονίκη: Η Lola έχει κατακτήσει το διαδίκτυο με την ενέργειά της και τα εμβληματικά Vissi rides της και έρχεται για να μεταφέρει όλη αυτή την ενέργεια στο deck! Ως πιστοποιημένη Real Ryder instructor έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να εκπαιδευτεί από elite coaches όπως η Kristina Girod.

ΤΟ LOCAL TOUCH:

Το φεστιβάλ φέρνει με υπερηφάνεια κοντά μερικά από τα πιο επιδραστικά τοπικά γυμναστήρια και trainers από όλη την Κύπρο, γιορτάζοντας τη δύναμη και την ποικιλομορφία της fitness κοινότητας του νησιού. Κορυφαία studios όπως τα FUELHOUSE, CrossFit Limassol, Machalekkides και Flow Lab Pilates θα προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα classes, από υψηλής έντασης strength & conditioning μέχρι Pilates, functional training, cycling και recovery-focused sessions.

Παράλληλα, κορυφαίοι local trainers όπως οι Mikaella Neophytou, Jade Marengo και πολλοί ακόμη θα φέρουν το δικό τους ξεχωριστό στυλ, ενέργεια και εξειδίκευση στο deck. Μαζί δημιουργούν ένα δυναμικό πρόγραμμα σχεδιασμένο να προκαλέσει, να εμπνεύσει και να ενώσει συμμετέχοντες όλων των επιπέδων φυσικής κατάστασης, ενισχύοντας το Heatwave ως μια πραγματική πλατφόρμα ανάδειξης τοπικού ταλέντου και σύνδεσης της κοινότητας.

COMMUNITY & ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Στην καρδιά του, το φεστιβάλ έχει στόχο να φέρνει τον κόσμο κοντά.

Παράλληλα με το πρόγραμμα προπονήσεων, το Σαββατοκύριακο θα φιλοξενήσει ένα charity run για το BlueHeart Foundation, σε συνεργασία με τα κορυφαία run clubs του νησιού, ενθαρρύνοντας άτομα κάθε επιπέδου να κινηθούν μαζί, να συνδεθούν και να γιορτάσουν την αναπτυσσόμενη fitness κουλτούρα της Κύπρου.

Το Blue Heart είναι ένας δυναμικός και πολυδιάστατος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών και στην ουσιαστική στήριξη συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, εκφοβισμό, βία και κακοποίηση. Βασίζεται σε ένα μεγάλο δίκτυο ανθρώπων που ενώνουν εθελοντικά τις δυνάμεις τους.

Τα συνεργαζόμενα Run Clubs περιλαμβάνουν:

Team Runnins, The Nicosia Run Club, The PM Run Club, Sea Legs Runners, Hygeneration, Who’s Chasing You & Marbo Run Club.

Με workouts δίπλα στη θάλασσα και κοινές στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το event δημιουργεί έναν χώρο όπου το fitness συναντά το lifestyle — και οι άγνωστοι φεύγουν ως μέρος της ίδιας κοινότητας.

ΜΟΥΣΙΚΗ & ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Με φόντο την παραλιακή της Λεμεσού, το φεστιβάλ συνδυάζει προπόνηση, κίνηση και μουσική — με non-stop DJ sets που συνοδεύουν τα workouts σε Hip Hop, RnB και AfroHouse.

Το DJ lineup περιλαμβάνει: DJ Andrez P, DJ MG, Mr. Cause, Mr. MK και STS Michael, διατηρώντας την ενέργεια στα ύψη από το πρώτο workout μέχρι το τελευταίο stretch.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, υποδεχόμαστε το Leggo CY, το club event που κυριαρχεί στο νησί, φέρνοντας μια μεγάλη έκπληξη (hint hint).

ΤΟ FOOD MARKET:

Επεκτείνουμε επίσης την εμπειρία του food market μας σε συνεργασία με το GoodEarth, το οποίο συμμετέχει μαζί μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έχει δημιουργήσει ένα limited-edition wrap αποκλειστικά για το Heatwave, διαθέσιμο για να το απολαύσουν οι επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Το protein bar θα αναλάβει το FUELHOUSE’s ReFuel Bar, παρουσιάζοντας ένα ειδικό Limited Edition Shake, σχεδιασμένο αποκλειστικά για το event σε συνεργασία με την Papaphilipou’s Ice Cream. Αυτή η μοναδική πρόταση περιλαμβάνει ένα peanut butter shake με chocolate stevia ice cream και strawberry stevia ice cream, συνδυάζοντας απόλαυση, νοσταλγία και απόδοση στο απόλυτο Heatwave ύφος.

POP-UP MARKET & RETAIL

Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει ένα επιμελημένο pop-up market, με activewear brands και streetwear stores, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ψωνίσουν ανάμεσα στα sessions και να ανακαλύψουν τοπικά και διεθνή labels.

Συμμετέχουν brands όπως DIVINITY, DOZZE, Firefly, IKIGAI Reformer Pilates Mats, StripAir Nose Strips, NN Bodies, Bunda Butt και πολλά ακόμη, μαζί με επιπλέον retail activations καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

THE GLAM BAR

Μία από τις νέες προσθήκες για το 2026 θα είναι ένα GLAM Station.

Στο περίπτερο της CP Herbalist, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και να αγοράσουν προϊόντα αντηλιακής προστασίας του brand, συμπεριλαμβανομένων επιλογών SPF με και χωρίς χρώμα — ιδανικά για όσους θέλουν να προστατεύσουν την επιδερμίδα τους ενώ παραμένουν ενεργοί στον ήλιο.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να ανακαλύψουν αγαπημένα προϊόντα self-care του brand, όπως το Hair Oil Elixir και το Hair Oil Shine για θρέψη και φροντίδα των μαλλιών, τα Dual Skin Patches για πιο φρέσκια και αναζωογονημένη όψη, τα Facial Sprays για άμεση αίσθηση δροσιάς, καθώς και το Mascara Oil Elixir για τη φροντίδα βλεφαρίδων και φρυδιών.

THE WIZART CHARITY TRIMS SECTION

Υποδεχόμαστε στο deck τους “μάγους” του barbering, το WizArt, που δεν είναι ένα συνηθισμένο barbershop. Αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη προσέγγιση στο ανδρικό grooming, συνδυάζοντας την τέχνη με μια ολοκληρωμένη lifestyle εμπειρία.

Με έμφαση στη λεπτομέρεια, την αισθητική και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, το WizArt έχει δημιουργήσει μια ισχυρή φήμη για υψηλής ποιότητας κουρέματα και grooming εμπειρίες προσαρμοσμένες σε κάθε άτομο.

Κατά τη διάρκεια του event, η ομάδα του WizArt θα προσφέρει επαγγελματικά trims με μόλις €5, με όλα τα έσοδα να διατίθενται για τη στήριξη του BlueHeart. Αυτή η πρωτοβουλία μετατρέπει μια απλή υπηρεσία grooming σε μια ουσιαστική ευκαιρία προσφοράς.

THE RECOVERY SECTION

Το Recovery Station, υπό τη διαχείριση του Chiropractic Centre by Nicos Pouli και με εξοπλισμό από την BLACKROLL, έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους συμμετέχοντες να επαναφορτίζονται και να αποδίδουν στο μέγιστο καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Με recovery boots, foam rollers και sports massages, ο χώρος προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αποκατάστασης και χαλάρωσης. Παράλληλα, εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα παρέχουν chiropractic analysis, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την κίνηση, τη στάση και τη συνολική φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων.

Είναι το ιδανικό σημείο για να κάνεις pause, να αναρρώσεις και να επιστρέψεις στην προπόνηση πιο δυνατός.

Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα απολαύσουν επίσης:

● Πρόσβαση σε retail activations και pop-ups

● Πρόσβαση σε vendors φαγητού και ποτών

● Δωρεάν snacks και product sampling

● Πρόσβαση στο lounge area

● Πρόσβαση στο Glam Bar & Barber Station

● Δωρεάν μασάζ καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου

DEMETRIOU FITNESS:

Ο Μεγάλος μας Χορηγός, Demetriou Stores, έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της φετινής εμπειρίας του φεστιβάλ, προσφέροντας εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών σε πολλαπλές ζώνες προπόνησης. Από Alpha Pilates reformers και επαγγελματικά Metrix spinning bikes μέχρι Amila trampolines και ice baths, η συμβολή τους έχει μετατρέψει το event σε έναν ολοκληρωμένο χώρο fitness και αποκατάστασης. Η υποστήριξή τους όχι μόνο ενισχύει την ποιότητα κάθε προπόνησης, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν διαφορετικά είδη άσκησης και recovery σε επαγγελματικό επίπεδο.

Χορηγοί περιλαμβάνουν: Costa Coffee, Papaphilipou Ice Cream, N-Ice Ice Cubes, KEAN, Social Canvas, Psaras Construction, NYX Hotel, Living Cyprus, BLACKROLL, Charalambides Christis, CP Herbalist, Sanders Stays, Sauna 4 Life, LEMESSIA, Δήμος Λεμεσού, TMM Motors & Vespa.

Συνεργάτες περιλαμβάνουν: GoodEarth, Cosmos Sports, Alion & More και Holland & Barret.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σχεδιασμένο ως μια ολοκληρωμένη lifestyle εμπειρία, το φεστιβάλ ξεπερνά τα workouts — συνδυάζοντας fitness, μουσική, recovery και community σε ένα από τα πιο αναμενόμενα wellness weekends της χρονιάς στο νησί.