Ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων

Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Aphrostrom ανακοινώνει την υιοθέτηση της Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς, εγκαινιάζοντας μια μακροχρόνια συνεργασία με στόχο τη συνεχή στήριξη των αναγκών της δομής και των φιλοξενούμενων της.

Ως πρώτο βήμα της πρωτοβουλίας, η εταιρεία προχώρησε στην πλήρη ανανέωση του βασικού εξοπλισμού ύπνου και λευκών ειδών, προσφέροντας νέα στρώματα, μαξιλάρια, παπλώματα, σεντόνια και πετσέτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της άνεσης των ενοίκων.

Παράλληλα, η Aphrostrom επεκτείνει τη στήριξή της με την προσφορά κουρτινών για όλους τους χώρους της Στέγης, συμπεριλαμβανομένων των δωματίων, των γραφείων και της τραπεζαρίας, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης.

Η παράδοση των προϊόντων πραγαμτοποιήθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, επιλέγοντας συνειδητά την περίοδο του Πάσχα — μια περίοδο που συμβολίζει την προσφορά, την ελπίδα και τη συλλογικότητα.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Aphrostrom, ο κ. Κυριάκος Χριστοδουλίδης δήλωσε:

«Για εμάς, η έννοια της “υιοθέτησης” σημαίνει δέσμευση. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά για την αρχή μιας σχέσης με διάρκεια, φροντίδα και ουσία. Στόχος μας είναι να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της Στέγης, ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές τους ανάγκες.»

Με ιστορία από το 1963, η Aphrostrom συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα ζωής, εντός και εκτός σπιτιού, ενισχύοντας ενεργά την τοπική κοινωνία.