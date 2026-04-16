Η συνεργασία της Cyprus Import Corporation Ltd με τον κ. Νίκο Παττίχη σηματοδοτεί μια φυσική συνάντηση αξιών, αισθητικής και σύγχρονου τρόπου ζωής. Ως Brand Ambassador της Mercedes-Benz στην Κύπρο, ο κ. Παττίχης εκφράζει με αυθεντικότητα τον κόσμο της μάρκας, όπου η κομψότητα, η καινοτομία και η δημιουργικότητα συνυπάρχουν αρμονικά.

Με μια διακριτή παρουσία στον χώρο των media και βαθιά σύνδεση με την τέχνη και τον πολιτισμό, ο κ. Παττίχης αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη αντίληψη πολυτέλειας. Πιο ουσιαστική, πιο προσωπική, πιο βιωματική. Η αισθητική του ματιά και η προσήλωσή του στη λεπτομέρεια συνδέονται οργανικά με τη φιλοσοφία της Mercedes-Benz, δημιουργώντας μια συνεργασία με περιεχόμενο και βάθος.

Η εμπειρία του πίσω από το τιμόνι της CLE Coupé δεν αποτελεί απλώς μια καθημερινή μετακίνηση, αλλά μια προέκταση του τρόπου που αντιλαμβάνεται τον σχεδιασμό, την άνεση και την απόδοση. Μέσα από αυτή τη σχέση, η οδήγηση μετατρέπεται σε μια μορφή προσωπικής έκφρασης, όπου η τεχνολογία συναντά την αισθητική και η δυναμική συνυπάρχει με την κομψότητα.

«Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας να συνδεόμαστε με ανθρώπους που εκφράζουν αυθεντικά το διαχρονικό luxury lifestyle», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της CiC κ. Αλέξης Άννινος.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παττίχης σημειώνει:

«Η συνεργασία μου με τη Mercedes-Benz αποτελεί για μένα μια ιδιαίτερα ουσιαστική σύνδεση, που ξεπερνά την έννοια ενός ρόλου. Πρόκειται για μια μάρκα που διαχρονικά εκφράζει αξίες με τις οποίες ταυτίζομαι. Την ποιότητα, την αισθητική αρτιότητα και τη διαρκή αναζήτηση της εξέλιξης. Η CLE Coupé, την οποία έχω την ευκαιρία να οδηγώ, ενσαρκώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: μια ισορροπία μεταξύ δυναμισμού και κομψότητας, τεχνολογίας και εμπειρίας. Για μένα, η οδήγηση δεν είναι απλώς μια πρακτική ανάγκη, αλλά μια καθημερινή στιγμή σύνδεσης με τον σχεδιασμό, την άνεση και την αίσθηση ελευθερίας. Είναι χαρά μου να εκπροσωπώ μια μάρκα που συνεχίζει να εμπνέει και να επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη πολυτέλεια με τρόπο ουσιαστικό και αυθεντικό.»

Η συνεργασία εξελίσσεται μέσα από συνεχή ροή περιεχομένου, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας και δημιουργώντας ένα σύγχρονο αφήγημα γύρω από την κίνηση, την αισθητική, την πολυτέλεια και την εμπειρία.

