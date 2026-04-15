Αυθεντικές ιαπωνικές γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό & Πόλη Χρυσοχούς

Το Akakiko είναι ένας αγαπημένος προορισμός για τους λάτρεις της Ιαπωνικής Fusion κουζίνας στην Κύπρο. Με εστιατόρια σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς, προσφέρει μια όμορφη εμπειρία όπου η ιαπωνική παράδοση συναντά σύγχρονες τεχνικές και δημιουργικές γεύσεις.

Η φιλοσοφία των εστιατορίων επικεντρώνεται στη λεπτομέρεια και στην ποιοτική εξυπηρέτηση. Από την προσεγμένη παρουσίαση των πιάτων έως τη ζεστή ατμόσφαιρα του χώρου, το Αkakiko προσφέρει μια ποικιλία από sushi και sashimi, maki, signature starters, noodles, ζεστά πιάτα και επιλεγμένα cocktails, συνθέτοντας ένα μενού που ικανοποιεί κάθε γευστική προτίμηση, σε πολύ λογικές τιμές.

Παράλληλα, τα εστιατόρια ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για ένα γρήγορο και απολαυστικό lunch break με φίλους, όσο και για στιγμές χαλάρωσης μετά τη δουλειά, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και φιλόξενη ατμόσφυρα. Επιπλέον το Αkakiko προσφέρει ένα ιδανικό σκηνικό για 2, με άνετη ατμόσφαιρα και πιάτα που δημιουργούν όμορφες στιγμές.

Τα 4 εστιατόρια Akakiko βρίσκονται σε: Λευκωσία – στο Hilton Nicosia & στο takeaway concept του Nicosia Mall, σε Λεμεσό – στο παραθαλάσσιο 5* Royal Apollonia και στη Πόλη Χρυσοχούς – στο boutique hotel Polis 1907, προσφέροντας γεύσεις που ενώνουν την ιαπωνική παράδοση με την καινοτομία.

Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλ.: 77778022 - Για online παραγγελίες στο: AKAKIKO JapaneseFusion