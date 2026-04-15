Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού συμμετέχει στη διεθνή έκθεση τουρισμού Travel Expo Cyprus, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς προβολής του τουριστικού προϊόντος και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Η έκθεση Travel Expo Cyprus θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2026 στους Χώρους Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία, και θα συγκεντρώσει επαγγελματίες του τουρισμού, ταξιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η Εταιρεία θα παρουσιάσει τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες που προσφέρει η πόλη της Λεμεσός, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ως κορυφαίου προορισμού για αναψυχή, πολιτισμό, γαστρονομία και επαγγελματικό τουρισμό.