Δείξε το και ζήσε από κοντά τη δημιουργική ζούγκλα των Καννών!

Πλησιάζει η προθεσμία υποβολής συμμετοχών, με έπαθλο ένα εισιτήριο εισόδου στο Cannes Lions Festival of Creativity!

Το countdown για το διαγωνισμό των Young Lions Cyprus 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Ποιοι θα δείξουν πόσο Γιανγκ Χαμαιλάιονς είναι;

Οι Young Lions Cyprus 2026 επιστρέφουν πιο δυναμικοί από ποτέ και δίνουν την ευκαιρία στους νέους επαγγελματίες να δείξουν τα ταλέντα τους, να δικτυωθούν στον χώρο, αλλά και να συμμετέχουν στον διαγωνισμό των Cannes Young Lions, με τη στήριξη των μεγάλων χορηγών που κάνουν αυτή τη δημιουργική «μάχη» πραγματικότητα.

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ), με συνδιοργανωτή το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, δίνει για ακόμη μία χρονιά το εισιτήριο στους νικητές για τη μεγαλύτερη διεθνή σκηνή δημιουργικότητας: το Cannes Young Lions Competition, το οποίο πραγματοποιείται από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουνίου.

Πίσω από κάθε σπουδαία ιδέα, υπάρχει και η σωστή υποστήριξη. Τα φετινά βραβεία γίνονται με τη στήριξη της Cyta, ως Gold Partner και της Allwyn, ως Silver Partner.

Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες του χώρου της διαφήμισης και της επικοινωνίας κάτω των 30 ετών. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής πλησιάζει και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 15:00 στο www.younglions.cy

Στις 24 Απριλίου, το Αμφιθέατρο της Cyta στη Λευκωσία θα γεμίσει ιδέες, ένταση και δημιουργικότητα, καθώς ομάδες νέων επαγγελματιών θα διαγωνιστούν στις κατηγορίες Design, Digital, Film και PR, διεκδικώντας τη δική τους θέση στις Κάννες.

Τους νικητές θα αναδείξει Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 30 καταξιωμένα στελέχη από τον χώρο της επικοινωνίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των χορηγών της διοργάνωσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Website: https://younglions.cy/

