Προσφορά και εθελοντισμός από την Τράπεζα Κύπρου

Πάνω από €10.000 για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

Η διήμερη εκδήλωση της Τράπεζας Κύπρου «Μικρές Δημιουργίες, Μεγάλη Προσφορά» στο Nicosia Mall, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Τράπεζας για την Πορεία Χριστοδούλας και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών και εθελοντριών από το προσωπικό του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.

Στον εσωτερικό ισόγειο χώρο του εμπορικού κέντρου λειτούργησε ειδικά διαμορφωμένο kids area, όπου τα παιδιά ζωγράφιζαν και δημιουργούσαν πασχαλινές και ανοιξιάτικες κατασκευές, ενώ σε ξεχωριστό χώρο εθελοντές προσέφεραν προς πώληση λαμπάδες του Αντικαρκινικού Συνδέσμου. Ιδιαίτερη απήχηση είχε το παιγνίδι «Bingo», όπου κάθε αριθμός που κληρωνόταν χάριζε μικρά και μεγάλα δώρα σε μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, το κοινό είχε τη δυνατότητα να προμηθευτεί το παιδικό βιβλίο «Η Μαρία και η Χαρά», ενισχύοντας περαιτέρω τον σκοπό της εκδήλωσης.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των BOC Kids Volunteers, παιδιών του προσωπικού της Τράπεζας, τα οποία προσέφεραν σοκολάτες στο κοινό με εισφορά €2, μια ενέργεια που στοχεύει στη δημιουργία και ενίσχυση κουλτούρας του εθελοντισμού, από μικρή ηλικία.

Την Κυριακή, το Nicosia Mall γέμισε μουσικές και χαμόγελα, καθώς παιδιά από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, φορώντας τις κίτρινες φανέλες της Πορείας Χριστοδούλας, ερμήνευσαν χαρούμενα και αισιόδοξα μουσικά κομμάτια, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Η Τράπεζα Κύπρου ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες, μέλη του προσωπικού της που στήριξαν με ενθουσιασμό την εκδήλωση, τα BOC Kids Volunteers, το Nicosia Mall, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, καθώς και το Jinius Marketplace, JOEY App, Frou-Frou Group of Companies και Pizza Hut για τη σημαντική τους συμβολή.

Τέλος, η Τράπεζα ευχαριστεί τον κόσμο που βρέθηκε στο Nicosia Mall και πρόσφερε απλόχερα στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο, συμμετείχε στις δραστηριότητες και χειροκρότησε τα παιδιά της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Τα συνολικά έσοδα της εκδήλωσης ξεπέρασαν τις €10.000, ενισχύοντας περαιτέρω το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.