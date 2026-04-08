Η Κύπρος ετοιμάζεται να λάμψει στη διεθνή σκηνή, καθώς η 15χρονη τραγουδίστρια Ciara Economopoulos (Ciarae) ταξιδεύει στην Ιταλία για να εκπροσωπήσει τη χώρα στον 17ο Παγκόσμιο Τελικό του Sanremo Junior, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 19 Απριλίου 2026 στο εμβληματικό Teatro Ariston.

Μια δυναμική και πολυτάλαντη νεαρή καλλιτέχνιδα, η Ciarae έχει ήδη διαμορφώσει ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό προφίλ. Απέκτησε πολύτιμη σκηνική εμπειρία ως χορεύτρια στη συμμετοχή της Κύπρου στη Junior Eurovision Song Contest 2024, ενώ συνεχίζει να εξελίσσει το ταλέντο της στο τραγούδι, τον χορό και την υποκριτική.

Αναγνωρισμένο ως μία από τις κορυφαίες διεθνείς πλατφόρμες για νεαρά φωνητικά ταλέντα, το Sanremo Junior συγκεντρώνει συμμετέχοντες ηλικίας 6 έως 15 ετών από όλο τον κόσμο. Διοργανώνεται από την Kismet υπό την επίσημη αιγίδα του Δήμου του Sanremo και προσφέρει στους διαγωνιζόμενους τη μοναδική ευκαιρία να εμφανιστούν ζωντανά, συχνά με τη συνοδεία ορχήστρας, σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τη μουσική πολυμορφία και τα ανερχόμενα ταλέντα.

Η συμμετοχή της Ciarae αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καλλιτεχνική της πορεία, αναδεικνύοντας τόσο τη δική της ανερχόμενη δυναμική όσο και τη δύναμη της νέας δημιουργικής γενιάς της Κύπρου στη διεθνή σκηνή.

Κοιτάζοντας μπροστά, η Ciara ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα της, με την κυκλοφορία του πρώτου της single να αναμένεται τον Μάιο του 2026.