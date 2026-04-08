Η Coral Cyprus (Shell Licensee) συνεχίζει τις παραδόσεις των δώρων στους 26 νικητές της τελευταίας καμπάνιας «Spin to Win» μέσω της εφαρμογής Shell GO+. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε από τις 5 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 28 Ιανουαρίου 2026 και έδωσε στους πελάτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι επιβράβευσης κάθε φορά που ανεφοδίαζαν 25 λίτρα ή περισσότερα καύσιμα Shell V-Power και σκάναραν την ψηφιακή τους κάρτα Shell GO+. Πέρα από τις άμεσες επιβραβεύσεις μέσα από τον ψηφιακό τροχό, οι συμμετοχές οδηγούσαν και στην τελική κλήρωση για μεγάλα δώρα.

Η τελική κλήρωση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο και οι νικητές προέκυψαν με τυχαία επιλογή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενέργειας. Οι νικητές έχουν ξεκινήσει από τον Μάρτιο να παραλαμβάνουν τα δώρα τους, τα οποία ενδεικτικά περιλάμβαναν smartphones, Apple Watches, κονσόλες PlayStation 5, κουπόνια Bolt αξίας 200€, σετ Coral Gas Smart Grill και προπληρωμένες κάρτες Coral Pass με καύσιμα αξίας 100€.

Ο κ. Μανώλης Καλάθας, Country Manager της Coral Cyprus, δήλωσε: «Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στην καμπάνια «Spin to Win», επιλέγοντας καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power και φυσικά τη χρήση της εφαρμογής Shell GO+. Συγχαρητήρια στους νικητές και ευχόμαστε να απολαύσουν τα δώρα τους πάντα με ασφάλεια, σε κάθε τους διαδρομή».

Η Coral Cyprus είναι επίσημη δικαιοδόχος της Shell και χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα βάσει σχετικής άδειας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δελτίο τύπου ή στη δήλωση εκφράζονται από την Coral Cyprus και, παρότι ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου Shell, δεν εκφράζονται εκ μέρους του Ομίλου ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των εταιρειών του.

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και διαχειρίζεται δίκτυο άνω των 40 πρατηρίων καυσίμων. Είναι μέλος του Ομίλου MOTOR OIL και προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Shell GO+ είναι διαθέσιμες στο www.shell.com.cy/shell-go-plus.