Η ΙΚΕΑ υποδέχεται την άνοιξη με νέες προτάσεις διακόσμησης για την τραπεζαρία, που γεμίζουν το σπίτι με φως, χρώμα και αισιοδοξία. Εμπνευσμένες από την αναγέννηση της φύσης, οι προτάσεις συνδυάζουν λουλουδάτα μοτίβα, χαρούμενες παστέλ αποχρώσεις και προσεγμένες λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα σκηνικό φιλοξενίας που ταιριάζει τόσο στο καθημερινό τραπέζι όσο και στις πασχαλινές συγκεντρώσεις με τους φίλους και την οικογένεια.

Η σειρά UPPLAGA αποτελεί ιδανική βάση για ένα φωτεινό καθημερινό τραπέζι. Περιλαμβάνει είδη σερβιρίσματος, όπως πιάτα, μπολ και πιατέλες, με διακριτικό σχεδιασμό που συνδυάζεται εύκολα με τραπεζομάντιλα και λευκά είδη σε ζωηρά μοτίβα. Μαζί με φρέσκα λουλούδια και απλά διακοσμητικά στοιχεία, η σειρά δημιουργεί ένα κομψό αλλά ανεπιτήδευτο σκηνικό για καθημερινά γεύματα και όμορφες αναμνήσεις φιλοξενίας.

Για στιγμές χαλάρωσης μέσα στην ημέρα, η σειρά SMÖRFISK προσθέτει μια παιχνιδιάρικη και χαρούμενη διάθεση στο τραπέζι. Με ποτήρια, μπολ και είδη σερβιρίσματος σε απαλές αποχρώσεις, αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα απογευματινό διάλειμμα για καφέ ή γλυκό.

Το πασχαλινό τραπέζι αποκτά γιορτινό χαρακτήρα με τη σειρά TJÄRLEK, η οποία περιλαμβάνει διακοσμητικά και αξεσουάρ εμπνευσμένα από το Πάσχα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν αβγοθήκες σε σχήμα πασχαλινού λαγού, διακοσμητικά κρεμαστά αβγά, καθώς και χρωματιστά κηροπήγια και ποτήρια, που δημιουργούν μια χαρούμενη και ζεστή ατμόσφαιρα, προσκαλώντας την οικογένεια και τους φίλους να μοιραστούν στιγμές γιορτής.

Τη διακόσμηση συμπληρώνει η σειρά DOFTRIPS, με χρωματιστά βάζα και διακοσμητικά αντικείμενα σε παστέλ αποχρώσεις, που προσθέτουν ξεχωριστές πινελιές φρεσκάδας και ανανέωσης στην τραπεζαρία.

Τέλος, μια γλυκιά πινελιά στο τραπέζι δίνουν οι πραλίνες σοκολάτας VÅRKÄNSLA – στα σουηδικά σημαίνει «ανοιξιάτικη αίσθηση». Το κουτί δώρου περιλαμβάνει 15 πραλίνες σοκολάτας γάλακτος σε τρεις διαφορετικές γεύσεις, ιδανικές για μικρές στιγμές απόλαυσης. Με κακάο πιστοποιημένο από τη Rainforest Alliance, αποτελούν μια απολαυστική επιλογή για το πασχαλινό τραπέζι ή για ένα μικρό γλυκό δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα.

Με τις ανοιξιάτικες προτάσεις της, η ΙΚΕΑ μετατρέπει την τραπεζαρία σε έναν χώρο δημιουργικής έκφρασης, ζεστασιάς και συνάντησης. Φυσικά στοιχεία, ανοιχτά χρώματα και πρακτικά είδη σερβιρίσματος συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα σκηνικό φιλοξενίας γεμάτο φως και χρώμα.

Ανακαλύψτε τις νέες ανοιξιάτικες σειρές στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.com.cy.