Η Εταιρεία Ανάπτυξης Ακακίου «Ο ΣΕΡΡΑΧΗΣ» διοργανώνει και προσκαλεί όλους, ακόμη μια χρονιά, στις Πασχαλινές εκδηλώσεις στην Πλατεία Ακακίου, την Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα, 12 και 13 Απριλίου! Σύνθημα «Ήρτεν Πάσκα Κατεβαίνω Ακάτζι»!

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2009. Στα πλαίσια των στόχων ίδρυσης της είναι η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της κοινότητας προσελκύοντας νέες ή αναβιώνοντας παλιές παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες, προστασία και ανάδειξη των υφισταμένων ιστορικών και πολιτισμικών μνημείων, προώθηση προγραμμάτων για ανάπτυξη του πρωτογενή αγροτικού τομέα και υλοποίηση προγραμμάτων και έργων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης στόχος είναι η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία και συμμετοχή φορέων της κοινότητας αλλά και φορέων από γειτονικές κοινότητες προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά και κουλτούρα της ευρύτερης περιοχής. Η Εταιρεία είναι γνωστή για την διοργάνωση των Πασχαλινών εκδηλώσεων με έμφαση στην αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών και της Χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης με συμμετοχή των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτήριων της περιοχής με τις Χριστουγεννιάτικες δράσεις τους.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι δραστηριότητες της διεξάγονται με εθελοντική συμμετοχή μελών και φίλων της Εταιρείας όλων των ηλικιών. Ιδιαίτερα δραστήρια είναι η Ομάδα Νέων της Εταιρείας που μαζί με τα μέλη του ΔΣ φέρνουν εις πέρας πολλές δράσεις που οργανώνουν κατά καιρού. Στα 17 χρόνια ζωής της, έχουν διοργανώσει και υλοποιήσει δράσεις και εκδηλώσεις, βοηθώντας στην διάσωση ηθών και εθίμων από την τοπική παράδοση και το πολιτισμό.

Στα πλαίσια αυτά δίνουν έμφαση στην διοργάνωση των παραδοσιακών παιχνιδιών γιατί ως ιστορική συνέχεια της παράδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γίνονται ζωντανά παραδείγματα στις νέες γενιές μεταδίδοντας τους αξίες, ευφορία και διασκέδαση!

Το πρόγραμμα φέτος ξεκινάει την Κυριακή στις 16:00 με παραδοσιακά παιχνίδια, όπως αυγουλοδρομίες, σακουλοδρομίες, ζίζιρος, αππήησεν ο κάμηλος, σχοινί, βούφα, αλλά και για τα παιδιά του δημοτικού θα υπάρχουν δοκιμασίες τύπου survivor και για 12 ετών και πάνω πασχαλινό έξαθλο! Ταυτόχρονα διεξάγονται διάφοροι διαγωνισμοί όπως το γρήγορο μαχαίρι, το καλύτερο ποτήρι, καλύτερο τύλιγμα. Την Δευτέρα πραγματοποιούνται και αθλήματα όπως ο γύρος του χωρκού, δρόμος των 5600 μέτρων για ενήλικες και 1000 και 500 μέτρων για τους μικρούς μας φίλους. Στο πρόγραμμα υπάρχουν και πολλά άλλα παιχνίδια και διαγωνισμοί για όλες τις ηλικίες!

Μαζί μας την Κυριακή θα βρίσκεται και η χορευτική ομάδα The Dance Central και την Δευτέρα η χορευτική ομάδα The Royal Dance.

Η Κυριακή θα κλείσει με κυπριακό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με την συμμετοχή της Χορευτικής Ομάδας της Εταιρείας και ο DJ Vrontis και την Δευτέρα θα κλείσει ο Hovig με το DJ Estremo.

Επίσης θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις και βραβεύσεις.

Κατά την διάρκεια του διημέρου θα πωλούνται διάφορα φαγητά, γλυκά και ποτά!

Σας περιμένουμε!

Εκ του ΔΣ της Εταιρείας Ανάπτυξης Ακακίου «Ο Σερράχης»