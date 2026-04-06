Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι το Κέντρο Προηγμένης Αυτοραδιογραφίας και Ραδιοφαρμακολογίας (ARC) έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση και λειτουργική πιστοποίηση του εξοπλισμού του και εισέρχεται σε φάση πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της βιοϊατρικής έρευνας και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ARC αποτελεί την πρώτη υποδομή του είδους της στη χώρα, προσφέροντας προηγμένες τεχνολογίες ψηφιακής αυτοραδιογραφίας υψηλής ευκρίνειας και ποσοτικής ανάλυσης ραδιοεπισημασμένων ενώσεων. Μέσα από αυτές τις δυνατότητες, υποστηρίζει τη μελέτη αλληλεπιδράσεων φαρμάκου-στόχου, την αποσαφήνιση των μοριακών μηχανισμών των νόσων, και την πρώιμη φάση ανακάλυψης φαρμάκων και απεικονιστικών δεικτών.

Ως υποδομή ανοικτής πρόσβασης, το Κέντρο απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς υγείας και τη φαρμακευτική βιομηχανία, παρέχοντας εξειδικευμένο εξοπλισμό και επιστημονική τεχνογνωσία.

Η επίσημη διαπίστευση της υποδομής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Μαΐου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU), μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Με το ARC, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την προώθηση της βιοϊατρικής καινοτομίας, την υποστήριξη της διεπιστημονικής έρευνας και τη διασύνδεση της Κύπρου με το διαρκώς αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό δίκτυο επιστημονικής αριστείας.