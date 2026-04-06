Τρεις κορυφαίοι επαγγελματίες από την Ελλάδα στο European University Cyprus για ένα μοναδικό Live Q&A Session

Πέμπτη, 30/04/2026 | Cultural Center, European University Cyprus

Το Future Skills Hub του European University Cyprus, σε συνεργασία με την Grant Thornton Κύπρου, στρατηγικό συνεργάτη, διοργανώνει την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026, ένα ξεχωριστό Live Q&A Session, φέρνοντας για πρώτη φορά στην Κύπρο, και για πρώτη φορά μαζί στην ίδια σκηνή, τρεις από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της Ελλάδας στον χώρο της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης: τον Χρήστο Τσούνη, τον Σπύρο Ανδριανό και τον Κωνσταντίνο Κίντζιο.

Πρόκειται για μια δυναμική, διαδραστική εκδήλωση που θα βασιστεί αποκλειστικά στον ανοιχτό διάλογο και στις ερωτήσεις του κοινού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τους δικούς τους προβληματισμούς και να λάβουν πρακτικές απαντήσεις και ουσιαστικές κατευθύνσεις για ζητήματα που αφορούν την εργασία, την επιχειρηματικότητα, την οικονομική διαχείριση και την προσωπική εξέλιξη.

Σε μια καθημερινότητα όπου η πίεση, η ασάφεια και η αδυναμία ιεράρχησης συχνά λειτουργούν ανασταλτικά, η συγκεκριμένη βραδιά έρχεται να δώσει χώρο σε όσα πραγματικά απασχολούν τους ανθρώπους στην πράξη: επαγγελματικά διλήμματα, οικονομικές ανησυχίες, αναβλητικότητα, αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα και ανάγκη για μεγαλύτερη καθαρότητα και κατεύθυνση.

Για τρεις ώρες, το κοινό θα καθοδηγήσει τη συζήτηση, χωρίς προκαθορισμένες παρουσιάσεις και χωρίς θεωρητικές προσεγγίσεις. Στόχος της εκδήλωσης είναι οι συμμετέχοντες να αποχωρήσουν με πιο καθαρή σκέψη, πρακτική αξία και εφαρμόσιμα επόμενα βήματα, είτε βρίσκονται στην αρχή της διαδρομής τους είτε είναι ήδη ενεργοί επαγγελματίες ή επιχειρηματίες.

Πληροφορίες εκδήλωσης

· Ημερομηνία: Πέμπτη, 30/04/2026

· Ώρα: 17:30–20:30

· Τοποθεσία: Cultural Center, European University Cyprus (EUC)

Εισιτήρια

· Κανονικό εισιτήριο: €60

· Early Bird: €40 (έως 31/03/2026)

· Φοιτητικό εισιτήριο: €40

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η κράτηση επιβεβαιώνεται μόνο με την ολοκλήρωση της εγγραφής και της πληρωμής.

