Εξαιρετικές ευκαιρίες επένδυσης σε γραφειακούς χώρους από την Gordian

Η Gordian προσφέρει μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών ακινήτων στη Λευκωσία και στη Λάρνακα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Πρόκειται για μοντέρνα γραφεία και ευρύχωρους επαγγελματικούς χώρους σε κοντινή απόσταση από ανέσεις και υπηρεσίες.

Με βαθιά γνώση της αγοράς και συνεχή παρακολούθηση των τάσεων, η εξειδικευμένη ομάδα της Gordian καθοδηγεί επαγγελματίες και επενδυτές στην επιλογή του κατάλληλου χώρου που ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Η Gordian αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη σας για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων με σιγουριά και επαγγελματισμό.

Γραφείο στο Κέντρο της Λευκωσίας (Αρ. Αναφοράς 8927)

Το γραφείο βρίσκεται στον ένατο όροφο κτηρίου μικτής χρήσης στην καρδιά της πόλης, επί των οδών Διαγόρου και Ευαγόρου, και μόλις 75μ από τη λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη, σε μία περιοχή με εξαιρετικές προσβάσεις.

Διαθέτει εμβαδόν 254 τ.μ. και αποτελείται από λόμπι, πέντε γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων, δύο τουαλέτες και μικρή κουζίνα. Έχει, επίσης, το δικαίωμα χρήσης τριών θέσεων στάθμευσης στο πρώτο επίπεδο του υπογείου και τριών θέσεων στάθμευσης στο ισόγειο.

Το γραφείο αποτελεί μοναδική ευκαιρία, λόγω της τοποθεσίας του και των εξαιρετικών προσβάσεων που προσφέρει, καθιστώντας το ιδανική επιλογή τόσο για ίδια χρήση, όσο και για επένδυση με προοπτική σταθερής απόδοσης.

Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο.

Στο ίδιο κτήριο, υπάρχουν διαθέσιμοι ακόμη 2 όροφοι γραφείων (10ος & 1ος) (Αριθμός αναφοράς 9225 - ΕΔΩ και 7104 - ΕΔΩ) με τιμές που ξεκινούν από μόνο €350,000.

Γραφεία στον Άγιο Αντώνιο, Δήμος Λευκωσίας (Αρ. Αναφοράς 7221)

Το ακίνητο αφορά δύο ενοποιημένα γραφεία (αρ. 1 & 2), που βρίσκονται στον τρίτο όροφο ενός εξαώροφου κτηρίου στον Άγιο Αντώνιο, στη γωνιά των οδών Καλλιπόλεως και Νικοδήμου Μυλωνά.

Το γραφείο αρ. 1 έχει εσωτερικό εμβαδόν 65 τ.μ. και 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης μίας θέσης στάθμευσης στο υπόγειο.

Το γραφείο αρ. 2 έχει εσωτερικό εμβαδόν 119 τ.μ. και 15 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης δύο θέσεων στάθμευσης στο υπόγειο.

Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο.

Είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που αναζητούν ποιοτικούς χώρους γραφείων, καθώς και για επενδυτές που στοχεύουν σε υψηλές αποδόσεις.

Γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, Στρόβολος (Αρ. Αναφοράς 8419)

Το ακίνητο είναι γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, σε κεντρική περιοχή του Στροβόλου. Βρίσκεται στη λεωφόρο Ιφιγενείας, 90μ από το Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης και 100μ από τη συμβολή των οδών Ιφιγενείας και Αρμενίας. Προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας και στον αυτοκινητόδρομο.

Το γραφείο καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο του κτηρίου. Αποτελείται από χώρο υποδοχής, ενιαίο χώρο, τέσσερα δωμάτια, αίθουσα συνεδριάσεων, αποθήκη, μικρή κουζίνα, τέσσερις τουαλέτες και δύο καλυμμένες βεράντες.

Το γραφείο έχει συνολικό εμβαδόν καλυμμένων χώρων 305 τ.μ και διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης 15 καλυμμένων θέσεων στάθμευσης στο υπόγειο και έξι αποθηκών συνολικού εμβαδού 33 τ.μ.

Το γραφείο επί του παρόντος ενοικιάζεται, προσφέροντας σταθερή απόδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Γραφείο στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7026)

Το ακίνητο είναι γραφείο, στον πρώτο όροφο ενός κτηρίου μικτής χρήσης στον Άγιο Αντώνιο.

Βρίσκεται στη λεωφόρο Σαλαμίνος, απέναντι από τον χώρο στάθμευσης «Κολοκάση», προσφέροντας εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας.

Διαθέτει εμβαδόν εσωτερικών χώρων 149 τ.μ. και 33 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο και αποτελείται από λόμπι, χώρους γραφείων, αίθουσα συνεδριάσεων, δύο κουζίνες, δύο τουαλέτες και μία καλυμμένη βεράντα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης για τρεις θέσεις στάθμευσης, δύο στο ισόγειο και μία στο υπόγειο.

Το γραφείο επί του παρόντος ενοικιάζεται και προσφέρει υψηλή απόδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Γραφείο και κατάστημα στην Βορόκληνη, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 9026)

Tο ακίνητο αποτελείται από ένα γραφείο και ένα κατάστημα στην Βορόκληνη. Βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο Ορόκλινης, 1 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Αγίας Νάπας.

Το γραφείο (αρ. 111) βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Αποτελείται από ενιαίο χώρο, τουαλέτα και κουζίνα, με συνολικό καλυμμένο εμβαδόν 48 τ.μ.

Το κατάστημα (αρ. Μ1) βρίσκεται στον ημιώροφο και έχει συνολικό καλυμμένο εμβαδόν 65 τ.μ.

Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο.