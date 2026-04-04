Το Cloud Tech Expo 2026 έχει αναβαθμίσει εντυπωσιακά τη δομή, τις λύσεις, τις θεματικές ενότητες και τους ομιλητές του, υλοποιώντας την υπόσχεσή του για μεγαλύτερο αντίκτυπο, περισσότερη αλληλεπίδραση και ακόμη περισσότερη καινοτομία.

Φέτος, τα booths μετατρέπονται σε θεματικές ζώνες, μεταμορφώνοντας τον εκθεσιακό χώρο σε ένα μικρό οικοσύστημα ολοκληρωμένων, end-to-end cloud λύσεων. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες κυκλοφορίες προϊόντων, παραδείγματα κάθε λύσης και live demos μέσα από 5 cloud-first, AI-driven ζώνες.

Κάθε ζώνη θα περιλαμβάνει χώρο υποδοχής και παρουσιάσεων για διαδραστικές εμπειρίες προϊόντων, χώρο λύσεων, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες προτάσεις και τις ενημερωμένες τιμές για τα προϊόντα που χρειάζονται, καθώς και brainstorm lounge, όπου θα μπορούν να συζητήσουν προκλήσεις, να εξερευνήσουν στρατηγικές και να ανταλλάξουν ιδέες με επαγγελματίες και τεχνικούς του κάθε τομέα.

Ανακαλύψτε τις σημαντικότερες λύσεις στους τομείς Cybersecurity, Data & AI, Business Apps, Adaptive Cloud και Productivity.

Το Cloud Tech Expo 2026 θα φιλοξενήσει ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα ομιλητών από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό, και τεχνικό χώρο, με δεκαετίες συνδυασμένης εμπειρίας. Μέσα από 15 ομιλίες σε 2 σκηνές, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις γύρω από υφιστάμενα και επερχόμενα σχέδια χρηματοδότησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυβερνοασφάλεια, εργαστήρια με επίκεντρο τη συμμόρφωση και την παραγωγικότητα, καθώς και κεντρικές ομιλίες στρατηγικού χαρακτήρα και συζητήσεις πάνελ με ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό.

Συναντήστε κορυφαίους παρόχους τεχνολογίας από όλο τον κόσμο, καθώς και τα πιο έμπειρα και επιδραστικά μέλη της τοπικής cloud κοινότητας και όχι μόνο. Ανακαλύψτε τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας λειτουργεί, ανταγωνίζεται και προσφέρει αξία.

Οι επιτυχόντες αιτητές θα εξασφαλίσουν δωρεάν πρόσβαση στην εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει catering και ψυχαγωγία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Cloud Tech Expo διοργανώνεται από την Chrisons Technologies με την υποστήριξη των: Fortinet, Microsoft, Logicom, Eunoia, XValley, SCP-School of Certified Professional, Parklane Resort, Crowne Plaza, Ajax και Bolt for Business.