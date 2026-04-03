Στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, οι επαγγελματικές συναντήσεις και εκδηλώσεις απαιτούν χώρους που συνδυάζουν τεχνολογία, ευελιξία και υψηλή αισθητική. Το Hilton Nicosia επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των Meetings & Events στη Λευκωσία, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλών προδιαγραφών, πάντα με την αξιοπιστία και τα διεθνή πρότυπα του Ομίλου Hilton.

Στην καρδιά αυτής της εμπειρίας βρίσκεται η πλήρως ανακαινισμένη Ledra Ballroom, μία από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές αίθουσες εκδηλώσεων της πρωτεύουσας. Με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 3.000 άτομα σε δεξίωση και 1.000 σε καθιστό δείπνο, αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για μεγάλα συνέδρια και εταιρικές παρουσιάσεις όσο και για gala dinners και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο ενιαίος χώρος, χωρίς κολώνες, προσφέρει απρόσκοπτη ορατότητα και μέγιστη ευελιξία στη διαμόρφωση, ενώ μπορεί να διαχωριστεί σε επιμέρους αίθουσες για ταυτόχρονες ενέργειες. Οι αναβαθμισμένες υποδομές περιλαμβάνουν προηγμένα οπτικοακουστικά συστήματα, σύγχρονο φωτισμό LED και βελτιστοποιημένη ακουστική, διασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες για παρουσιάσεις, συνέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις υψηλών απαιτήσεων.

Πέρα από τις εντυπωσιακές υποδομές, το Hilton Nicosia ξεχωρίζει για την ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης. Η εξειδικευμένη ομάδα του ξενοδοχείου προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, από τον σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη μέχρι την υψηλού επιπέδου γαστρονομική εμπειρία, διασφαλίζοντας την άψογη εκτέλεση κάθε εκδήλωσης, συνεδρίου ή επαγγελματικής συνάντησης.

Ο Γενικός Διευθυντής του Hilton Nicosia, κ. Εύρος Στυλιανού, δήλωσε:

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε εμπειρίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες των επισκεπτών μας, συνδυάζοντας σύγχρονες υποδομές, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και την αυθεντική φιλοξενία που χαρακτηρίζει τον Όμιλο Hilton παγκοσμίως.»

Το Hilton Nicosia συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για Meetings & Events στην Κύπρο, προσφέροντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ευελιξία και την αριστεία στην εξυπηρέτηση.