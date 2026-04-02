Η Εταιρεία Ανάπτυξης Ακακίου «Ο ΣΕΡΡΑΧΗΣ» διοργανώνει ακόμη μια χρονιά, Πασχαλινές εκδηλώσεις στην Πλατεία Ακακίου, την Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα 12 και 13 Απριλίου!

Το πρόγραμμα ξεκινάει την Κυριακή στις 16:00 με παραδοσιακά παιχνίδια, όπως αυγουλοδρομίες, σακουλοδρομίες, ζίζιρος, αππήησεν ο κάμηλος, σχοινί, βούφα, αλλά και για τα παιδιά του δημοτικού θα υπάρχουν δοκιμασίες τύπου survivor και πασχαλινό έξαθλο! Ταυτόχρονα διεξάγονται διάφοροι διαγωνισμοί όπως το γρήγορο μαχαίρι, το καλύτερο ποτήρι, καλύτερο τύλιγμα. Την Δευτέρα πραγματοποιούνται και αθλήματα όπως ο γύρος του χωρκού, δρόμος των 5600 μέτρων για ενήλικες και 1000 και 500 μέτρων για τους μικρούς μας φίλους.

Μαζί μας την Κυριακή θα βρίσκεται και η χορευτική ομάδα The Dance Central και την Δευτέρα η χορευτική ομάδα The Royal Dance.

Η Κυριακή θα κλείσει με κυπριακό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με την συμμετοχή της Χορευτικής Ομάδας της Εταιρείας και ο DJ Vrontis και την Δευτέρα θα κλείσει ο Hovig με το DJ Estremo.

Επίσης θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις και βραβεύσεις.

Κατά την διάρκεια του διημέρου θα πωλούνται διάφορα φαγητά και ποτά!

Σας περιμένουμε!