Επιμελημένο μενού, εκλεκτά κρασιά και η μαγευτική ενέργεια του αγαπημένου καλλιτέχνη Antonis Dominos

Ανακαλύψτε μια βραδιά όπου η γαστρονομία συναντά τη μουσική σε ένα χώρο που συνδυάζει μοντέρνα αισθητική και ζεστή ατμόσφαιρα. Το Amyth of Nicosia, ο αγαπημένος πλέον γαστρονομικός προορισμός στον χάρτη της πρωτεύουσας, ανοίγει τις πόρτες του για το φετινό Wine & Dine event του ιδρύματος ENAVSMA.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα επιμελημένο μενού με μια επιλογή κρασιών, από την MY Vine Merchants ενώ ιδιαίτερη πινελιά θα δώσει ο Antonis Dominos με την ξεχωριστή του παρουσία. Ο καλλιτέχνης, γνωστός για τις δυναμικές του εμφανίσεις σε Αθήνα και κοσμοπολιτικά ελληνικά νησιά, επιστρέφει και φέτος και υπόσχεται ένα performance γεμάτο ενέργεια και ανεβαστικές μελωδίες.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των δράσεων του ENAVSMA Foundation.

Ημερομηνία & Ώρα: Τετάρτη 6 Μαΐου, 20:00

Τοποθεσία: Amyth of Nicosia

Τιμή Εισόδου: 100 ευρώ (συμπεριλαμβάνει φαγητό & ποτό)

Κρατήσεις: 94055551 | [email protected]

· Στρατηγικός Συνεργάτης: Χαραλαμπίδης – Κρίστης

· Χορηγός Υποτροφίας: Kawacom’s Ipanema Espresso

· Χορηγοί: Amyth of Nicosia, Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους – Ahmad Tea of London, Amaxulus

· Χορηγός κρασιών: MY Vine Merchants

· Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες: European University Cyprus, CIM – Cyprus Business School, Frederick University

· Υποστηρικτές: IPH Iakovos Photiades Group of Companies, Aspris Quality Fruits & Vegetables, Cyprofruits Citrus Trading Ltd, Akavo Cosmetics, Net U, Klinete, G. TH. St Mountains Ltd.

· Χορηγοί Επικοινωνίας: Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, Madame Figaro

Το ENAVSMA Foundation ιδρύθηκε το 2023 με σκοπό την παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Διοργανώνοντας δράσεις και εκδηλώσεις που εμπλουτίζουν τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου και αποφέρουν οικονομικούς πόρους στο ίδρυμα, οι οποίοι συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των υποτροφιών και δίνουν σε όλο και περισσότερους Κύπριους νέους τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να ανοίξουν τα φτερά τους και να αποτελέσουν τους ηγέτες και πρωτοπόρους του αύριο. Το ENAVSMA την τελευταία τριετία προσέφερε 37 υποτροφίες σε παγκύπρια βάση ύψους πέραν των €180.000.