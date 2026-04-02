Ο Σύνδεσμος Alzheimer και Συναφών Ανοιών Λάρνακας «Μη-Με-Λησμόνει» ανακοινώνει τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη που διοργανώνει, με αφορμή την επαναλειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Απριλίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης θα ανακοινωθεί η επαναλειτουργία του Κέντρου, το οποίο θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με Άνοια, μέσω διεπιστημονικής ομάδας, σε συνεργασία με τη Στέγη Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ» και το Κέντρο Αποκατάστασης Άνοιας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών.