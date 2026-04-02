Ο νέος αυτός οργανισμός φέρνει κοντά τους κύριους φορείς του κλάδου στη Λεμεσό, σε μια περίοδο που ο τομέας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Κύπρο ξεπερνά τα 300 στούντιο και παρουσιάζει συνεχή άνοδο.

Η CYGMA (Cyprus Game Developers Association) διοργάνωσε μια σημαντική συνάντηση του κλάδου την Τρίτη 24 Μαρτίου στο Warehouse, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών του νησιού. Η εκδήλωση, η οποία λειτούργησε τόσο ως ενημερωτική συνάντηση όσο και ως πλατφόρμα δικτύωσης, υποδέχθηκε στούντιο ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εκδότες, επενδυτικά ταμεία και ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών που υποστηρίζουν το οικοσύστημα, περιλαμβάνοντας νομικούς συμβούλους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ειδικούς στη διαχείριση ταλέντων και συμβολαίων, καθώς και παρόχους εκπαίδευσης.

Η βραδιά ξεκίνησε με την κεντρική ομιλία του Andrey Ivashentsev, Γενικού Διευθυντή της CYGMA, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία για την κλίμακα και την πορεία της βιομηχανίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Κύπρο. Με περισσότερα από 300 ενεργά στούντιο αυτή τη στιγμή, ο τομέας αναμένεται να αγγίξει τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα έως το 2025, διατηρώντας σταθερή ετήσια ανάπτυξη περίπου 4,5%. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ivashentsev τόνισε πως η Κύπρος έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η κλίμακα της βιομηχανίας δεν επιτρέπει πλέον την απομονωμένη ανάπτυξη, επισημαίνοντας την ανάγκη για δομή, ισχυρότερες διασυνδέσεις, σαφέστερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και μια κοινή φωνή που να εκπροσωπεί τον κλάδο συνολικά.

Πέρα από την παρουσίαση δεδομένων, η εκδήλωση στόχευε στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των στούντιο και των εταίρων που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους. Μέσω της συμμετοχής στη CYGMA, τα στούντιο αποκτούν βελτιωμένη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, συχνά με προνομιακούς όρους, ενισχύοντας τον ρόλο του συνδέσμου ως τη φωνή της ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Κύπρο.

Μετά την κεντρική ομιλία ακολούθησε μια ανοιχτή συνεδρία ερωταπαντήσεων (AMA) για άμεσο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους της CYGMA και των συνεργατών της, όπως οι Unlimit, Mellow, Xsolla και Chrysostomides. Υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών στην Κύπρο: Οι Προοπτικές των Συνεργατών», η συζήτηση εξέτασε τους παράγοντες που καθιστούν την Κύπρο αναδυόμενο κέντρο ανάπτυξης παιχνιδιών, την εξέλιξη της τοπικής αγοράς, την επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και τις ευκαιρίες και προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της. Τη συζήτηση συντόνισε η Jane Artemova (CYGMA) και συμμετείχαν οι Γιώργος Μούντης (Chrysostomides Advocates & Legal Consultants), Roman Polyak (Xsolla), Alex Norovyatkin (Mellow) και Sergejs Dupleca (Unlimit).

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η CYGMA παρουσίασε μια σειρά από στρατηγικές προτεραιότητες για το 2026, αντικατοπτρίζοντας τη φιλοδοξία της για περαιτέρω οργάνωση και αναβάθμιση του κλάδου. Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνονται η διεύρυνση της βάσης των μελών σε 50, η ένταξη σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς όπως ο Video Games Europe και η European Game Development Federation, καθώς και η έναρξη ενός εξειδικευμένου προπτυχιακού προγράμματος Game Development στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, προγραμματίζεται η έκδοση της έκθεσης Cyprus GameDev Report για το 2025 και η καθιέρωση της πρώτης διεθνούς παρουσίας της χώρας υπό την επωνυμία «Games from Cyprus», με συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Gamescom 2026.

Καθώς η CYGMA εδραιώνεται ως η συλλογική φωνή του τομέα, αυτή η συνάντηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη συντονισμένη δράση των παικτών της βιομηχανίας και την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στο παγκόσμιο τοπίο του gaming.