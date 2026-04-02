Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, κ. Σταύρου, μιλά για τις νέες τάσεις στη διαχείριση πλούτου, τον ρόλο του ΚΕΒΕ και τη στρατηγική θέση της Κύπρου σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Κύριε Σταύρου, το ΚΕΒΕ διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το συνέδριο “Private Clients in the Changing World”. Τι σας οδήγησε στην επανάληψη αυτού του Συνεδρίου;

Η απόφαση για συνέχιση της διοργάνωσης δεν ήταν απλώς μια επιλογή συνέπειας, αλλά μια συνειδητή στρατηγική κατεύθυνση. Από την πρώτη χρονιά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου, όπου άνθρωποι που διαχειρίζονται κεφάλαια και λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις χωρίς τυπικότητες. Για το ΚΕΒΕ, αυτό εντάσσεται στον ευρύτερο ρόλο του. Δεν περιοριζόμαστε στην εκπροσώπηση της επιχειρηματικής κοινότητας σε εθνικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία της Κύπρου, φέρνοντας στη χώρα συζητήσεις και πρωταγωνιστές που επηρεάζουν άμεσα την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Πόσο έχει αλλάξει το περιβάλλον για τη διαχείριση πλούτου τα τελευταία χρόνια;

Η αλλαγή είναι βαθιά και πολυεπίπεδη. Στο παρελθόν, η έμφαση δινόταν κυρίως στις αποδόσεις. Σήμερα, η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη. Οι επενδυτές εξετάζουν συνολικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο τοποθετούν τα κεφάλαιά τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη σταθερότητα, στη διαφάνεια και στη δυνατότητα πρόβλεψης. Παράλληλα, παρατηρούμε μια ευρύτερη ανακατανομή του πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Κεφάλαια μετακινούνται προς δικαιοδοσίες που προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπιστία, ενώ η αβεβαιότητα σε ορισμένες περιοχές ενισχύει αυτή την τάση. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις δεν είναι πλέον βραχυπρόθεσμες, αλλά εντάσσονται σε μια πιο στρατηγική λογική.

Ερώτηση 3: Τι είναι αυτό που καθιστά σήμερα μια δικαιοδοσία πραγματικά ελκυστική;

Απάντηση: Η έννοια της ελκυστικότητας έχει εξελιχθεί σημαντικά. Δεν αρκεί ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Οι σοβαροί επενδυτές αναζητούν συνέπεια, σαφείς κανόνες και ένα πλαίσιο που δεν αλλάζει αιφνιδιαστικά. Εξίσου σημαντική είναι η ποιότητα των υπηρεσιών και το επίπεδο των επαγγελματιών που υποστηρίζουν τις επενδυτικές δομές. Επιπλέον, η δυνατότητα πρόσβασης σε διαφορετικές αγορές μέσω μιας ενιαίας βάσης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Με άλλα λόγια, η ελκυστικότητα είναι πλέον αποτέλεσμα συνδυασμού θεσμικών, οικονομικών και γεωγραφικών παραγόντων.

Πού εντάσσεται η Κύπρος σε αυτό το νέο τοπίο;

Η Κύπρος διαθέτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που, όταν λειτουργούν συνδυαστικά, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η συμμετοχή της στην ΕΕ και την Ευρωζώνη διασφαλίζει θεσμική σταθερότητα, ενώ το νομικό της σύστημα είναι ευρέως κατανοητό και αξιόπιστο για τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Ταυτόχρονα, η χώρα έχει αναπτύξει ένα ισχυρό οικοσύστημα επαγγελματικών υπηρεσιών, με εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων διασυνοριακών δομών. Και βεβαίως, η γεωγραφική της θέση της επιτρέπει να λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών αγορών. Αυτό το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η διαφοροποίηση αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους επενδυτές.

Παράλληλα, η Κύπρος προσφέρει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό συνολικό πλαίσιο διαβίωσης, το οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για επενδυτές και στελέχη που εξετάζουν τη μετεγκατάσταση ή τη δημιουργία επιχειρηματικής παρουσίας στη χώρα. Η υψηλή ποιότητα ζωής, το επίπεδο ασφάλειας, η πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας και ένα αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα με διεθνή προσανατολισμό, συνθέτουν ένα περιβάλλον που υποστηρίζει όχι μόνο την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και την προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΕΒΕ στην ενίσχυση αυτής της θέσης;

Το ΚΕΒΕ λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και της Πολιτείας, αλλά και ως φορέας που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας. Σε εθνικό επίπεδο, επιδιώκουμε τη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και αποτελεσματικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από τεκμηριωμένες εισηγήσεις και συνεχή διάλογο. Σε διεθνές επίπεδο, επενδύουμε συστηματικά στην εξωστρέφεια, αναπτύσσοντας συνεργασίες και δημιουργώντας ευκαιρίες επαφής με σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Το συγκεκριμένο συνέδριο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς φέρνει στην Κύπρο ανθρώπους που επηρεάζουν ουσιαστικά τις διεθνείς επενδυτικές ροές.

Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από τη φετινή διοργάνωση;

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Κύπρος αποτελεί μια σοβαρή, αξιόπιστη και στρατηγικά τοποθετημένη επιλογή για τη διαχείριση διεθνούς πλούτου. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ταχύτατες αλλαγές, οι επενδυτές αναζητούν σταθερότητα, ποιότητα και συνέπεια. Η φιλοδοξία μας είναι το συνέδριο να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση: να ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς τη χώρα, να αναδείξει τις δυνατότητές της και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες που θα έχουν απτό οικονομικό αποτύπωμα.

