Με αξιοποίηση του Ειδικού Στεγαστικού Κινήτρου

Σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2026, ο όμιλος Imperio παρέδωσε στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης επιταγή ύψους €1,980,450. Το ποσό συνιστά χρηματικό αντιστάθμισμα το οποίο καθορίστηκε από την Πολεοδομική Αρχή για την αδειοδότηση οικιστικής ανάπτυξης του Ομίλου, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν οι αυξημένες αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει το Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο Παραγωγής Προσιτής Κατοικίας.

Η καταβολή του ποσού συνιστά έμπρακτη και μετρήσιμη στήριξη των ενεργειών του κράτους για τη διασφάλιση επαρκούς και προσιτής στέγης για όλα τα στρώματα του πληθυσμού.

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Μισιρλής, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου Imperio, ανέφερε ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και πως η σημερινή καταβολή του χρηματικού αντισταθμίσματος επιβεβαιώνει πως μπορούν να εξευρεθούν λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. «Μέσω της καταβολής χρηματικού αντισταθμίσματος στον ΚΟΑΓ, αυτής της εμβέλειας, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για νέους ανθρώπους, ζευγάρια και οικογένειες να αποκτήσουν τη δική τους στέγη. Για εμάς, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί, ακριβώς, η πρόσβαση στη στέγη αποτελεί βασική παράμετρο βιώσιμης ανάπτυξης», τόνισε ο Γιάννης Μισιρλής.

Ο CEO της Imperio, Νικόλας Αγιομαμίτης, είπε: «Η συμμετοχή μας στο Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο είναι στρατηγική επιλογή με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο. Συμβάλλουμε στη δημιουργία προσιτών κατοικιών, ενισχύοντας παράλληλα τα έργα μας. Μέσα από τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυξάνεται το απόθεμα προσιτής κατοικίας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που η Ιmperio επιβεβαιώνει έμπρακτα τον ρόλο της ως υπεύθυνος φορέας ανάπτυξης, στηρίζοντας ενεργά τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που ταλανίζει την κοινωνία μας».

Αποδεχόμενος το χρηματικό αντιστάθμισμα, ο Πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Θησέας Ιωάννου, ευχαρίστησε τον όμιλο Imperio για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στις δυνατότητες του Ειδικού Στεγαστικού Κινήτρου. «Η αξιοποίηση του σημαντικού ποσού του Χρηματικού Αντισταθμίσματος που καταβάλλεται σήμερα θα γίνει με γνώμονα τη στρατηγική ενίσχυσης της προσιτής κατοικίας, έτσι ώστε το Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο να μετατραπεί σε έμπρακτo όφελος για τους πολίτες, όπως άλλωστε είναι και ο στόχος της Νέας Στεγαστικής Πολιτικής όπως διαμορφώθηκε και εξαγγέλθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών».

Ευχαριστίες προς τον Όμιλο Imperio και τον Υπουργό Εσωτερικών εξέφρασε επίσης η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑΓ Ελένη Συμεωνίδου επισημαίνοντας παράλληλα ότι «Το Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο θεμελιώνεται στη συνέργεια μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα, η οποία δεν είναι απλώς χρήσιμη και θεμιτή αλλά αποτελεί την κινητήρια δύναμη που επιταχύνει την υλοποίηση των στεγαστικών λύσεων που προσφέρει η Νέα Στεγαστική Πολιτική. Όταν οι δυνατότητες του κράτους συναντούν την ταχύτητα και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα, ο στόχος της προσιτής στέγης παύει να είναι θεωρητικός και γίνεται απολύτως πραγματοποιήσιμος».

Σημειώνεται ότι το Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο Παραγωγής Προσιτής Κατοικίας εξαγγέλθηκε για πρώτη φορά το 2019 και έκτοτε, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, έτυχε διαδοχικών αναθεωρήσεων και βελτιώσεων με σκοπό την ενίσχυση του μηχανισμού παραγωγής προσιτής κατοικίας της Νέας Στεγαστικής Πολιτικής. Οι στοχευμένες δυνατότητές του το καθιστούν ελκυστικό για τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, γεγονός που συμβάλλει αποφασιστικά στην άμεση αύξηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος αλλά και στην ενίσχυση των πόρων του ΚΟΑΓ για την παραγωγή προσιτής κατοικίας.