Ο όμιλος ipH Iakovos Photiades Group of Companies άνοιξε πρόσφατα το 11ο κατάστημα της αλυσίδας foodhaus και το πρώτο στο Παραλίμνι. Με το νέο άνοιγμα, το foodhaus ολοκληρώνει την παρουσία του σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, εξυπηρετώντας τους foodlovers σε ολόκληρο το νησί.

Το foodhaus Παραλιμνίου καλύπτει τις ανάγκες τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών της ελεύθερης Αμμοχώστου, αποτελώντας ιδανικό προορισμό για διακοπές σε εξοχικές κατοικίες, οικογενειακά τραπέζια, καλοκαιρινά BBQs και ποιοτικά, εύκολα γεύματα.

Το ταξίδι του foodhaus ξεκίνησε το 2011 στη Λευκωσία, ως το πρώτο εξειδικευμένο κατάστημα κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου ipH, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων από το 1981, με εξειδίκευση στην εισαγωγή, επανασυσκευασία, διανομή και προώθηση προϊόντων για λιανεμπόριο και εστίαση.

Σήμερα, η αλυσίδα διαθέτει 11 καταστήματα σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίμνι, προσφέροντας πλήρη γκάμα κατεψυγμένων, νωπών, ξηρών και φρέσκων προϊόντων. Με προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα από όλο τον κόσμο και έμφαση στην ποιότητα, το foodhaus καλύπτει κάθε περίσταση, από το καθημερινό γεύμα έως τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να πραγματοποιούν αγορές online μέσω του www.foodhaus.com, με παράδοση σε μόλις 40 λεπτά.

Στο foodhaus Παραλιμνίου, οι επισκέπτες θα βρουν εκλεκτές κοπές φρέσκου κρέατος όπως Wagyu και Black Angus, μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων ψαριών, γαρίδων και μαλακίων, καθώς και φρέσκα μαριναρισμένα κρέατα και ψάρια. Το κατάστημα προσφέρει επίσης προϊόντα καθημερινής ευκολίας, όπως κατεψυγμένα λαχανικά, μπιφτέκια, πατάτες και φρέσκες ιταλικές πίτσες, ενώ οι λάτρεις της διεθνούς κουζίνας θα βρουν επιλογές ασιατικής γαστρονομίας, όπως γκιόζα, spring rolls και bao buns.

Ξεχωρίζει η γωνιά του Big Green Egg, με τα δημοφιλή Kamado και πλήρη γκάμα αξεσουάρ για αυθεντικές BBQ εμπειρίες, καθώς και το A Kxoffee Project, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος καφέ που προσφέρει specialty καφέ από επιλεγμένες ποικιλίες Κολομβίας, Αιθιοπίας και Κόστα Ρίκα, μαζί με φρέσκα αρτοπαρασκευάσματα.

«Το άνοιγμα του foodhaus στο Παραλίμνι και η παρουσία μας πλέον σε όλες τις πόλεις της Κύπρου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Το foodhaus είναι δίπλα σε κάθε foodlover, στην καθημερινότητα και στις διακοπές του», δήλωσε ο κ. Ιάκωβος Φωτιάδης, CEO του ομίλου ipH.

Από την πλευρά του, ο κ. Χρίστος Φωτιάδης, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης, ανέφερε: « Η περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Κύπρου. Με το foodhaus στο Παραλίμνι, θέλουμε να προσφέρουμε ποιοτικό φαγητό και έμπνευση τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες της ελεύθερης Αμμοχώστου».

Το νέο foodhaus Παραλιμνίου βρίσκεται στη διεύθυνση 1ης Απριλίου 228, 3 & 4, 5280 Παραλίμνι. Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα–Σάββατο 07:30–20:00 και Κυριακή 10:00–18:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23000031.