Με αφορμή την Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων, προωθούν πρωτοβουλίες που μειώνουν τα απόβλητα σε όλες τους τις μορφές

Καθώς ο κόσμος τιμά τη Διεθνή Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων στις 30 Μαρτίου, η Exinity και το Andrey & Julia Dashin’s Foundation αναδεικνύουν τις κοινές και διαρκείς προσπάθειές τους για τη μείωση των αποβλήτων σε όλες τους τις μορφές, από όσα καταναλώνουμε έως όσα αφήνουμε πίσω μας, μέσα από ουσιαστικές πρωτοβουλίες που προάγουν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη συμμετοχή της κοινότητας, δίνοντας έμφαση τόσο στη βελτίωση των συνηθειών κατανάλωσης όσο και στη μείωση των επιπτώσεων που αυτές έχουν στο περιβάλλον.

Ξεπερνώντας την περιορισμένη εστίαση στα απορρίμματα τροφίμων, οι δύο οργανισμοί έχουν υιοθετήσει μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, ευθυγραμμισμένη με τους κοινούς περιβαλλοντικούς τους πυλώνες. Οι πρωτοβουλίες τους αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις, όπως η υπερκατανάλωση, η πλαστική ρύπανση, η ανακύκλωση και η υπεύθυνη χρήση πόρων. Η κατεύθυνση αυτή ευθυγραμμίζεται στενά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα με τον SDG 12 (Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή) και τον SDG 14 (Ζωή κάτω από το Νερό), υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία ουσιαστικού και διαρκούς αντίκτυπου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2025, με έναν καθαρισμό παραλίας στο Ακρωτήρι, μία από τις πιο οικολογικά σημαντικές παράκτιες περιοχές της Κύπρου και ζωτικό βιότοπο για απειλούμενες θαλάσσιες χελώνες. Σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό εταίρο ECOmbare, η πρωτοβουλία συγκέντρωσε 45 εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων 21 παιδιών, οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά 180 κιλά απορριμμάτων από την θαλάσσια περιοχή. Τα απορρίμματα ταξινομήθηκαν προσεκτικά σε PMD και άλλες κατηγορίες και στη συνέχεια παραδόθηκαν σε αρμόδιους τοπικούς οργανισμούς ανακύκλωσης, διασφαλίζοντας υπεύθυνη διαχείριση πέρα από τον ίδιο τον καθαρισμό.

Η δράση αυτή απέδειξε πώς η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μπορεί να μεταφραστεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Αντιμετωπίζοντας τη ρύπανση των ακτών και του πλαστικού, η πρωτοβουλία συνέβαλε στην προστασία της θαλάσσιας ζωής, ενώ παράλληλα ανέδειξε πόσο σημαντικό είναι να περιορίζονται τα απορρίμματα από τη στιγμή που δημιουργούνται, και όχι μόνο να διαχειρίζονται εκ των υστέρων. Ο οικογενειακός χαρακτήρας της δράσης ενίσχυσε επίσης τη μάθηση, τη συμμετοχή και την καλλιέργεια συλλογικής περιβαλλοντικής ευθύνης.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η Exinity και το Ίδρυμα Andrey & Julia Dashin συνεχίζουν να προάγουν μια ευρύτερη κατανόηση της έννοιας των Μηδενικών Αποβλήτων, η οποία εκτείνεται πέρα από ένα μεμονωμένο ζήτημα και περιλαμβάνει καθημερινές συνήθειες, χρήση υλικών και τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική επίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή εργαζομένων, συνεργατών και τοπικών κοινοτήτων, ενισχύουν τη συλλογική δράση για την προστασία των φυσικών πόρων και ενθαρρύνουν έναν πιο υπεύθυνο τρόπο ζωής.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία, ο Andrey Dashin δήλωσε: «Η μείωση των αποβλήτων δεν περιορίζεται σε έναν τομέα ή σε μία μόνο ενέργεια. Αφορά τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο ζούμε, καταναλώνουμε και φροντίζουμε το περιβάλλον μας. Μέσα από συλλογική δράση, μπορούμε να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας και να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό μέλλον για την Κύπρο.»

Μέσα από τις κοινές τους προσπάθειες, η Exinity και το Ίδρυμα Andrey & Julia Dashin συνεχίζουν να ενισχύουν τη συμβολή τους στην περιβαλλοντική προστασία στην Κύπρο, στηρίζοντας τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και προωθώντας πιο συνειδητές και υπεύθυνες πρακτικές σε όλη την κοινωνία.