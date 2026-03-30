Στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της κτηματομεσιτικής αγοράς, κορωνίδα των προτιμώμενων επενδύσεων αποτελούν οι κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Η επενδυτική ασφάλεια που προσφέρουν αλλά και οι υψηλές τους αποδόσεις, είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που έχουν αναδείξει τις κατοικίες ως μια από τις πιο περιζήτητες κατηγορίες οικιστικών ακινήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη προσφορά και τη σταθερά αυξημένη ζήτηση αντίστοιχων ακινήτων, η Altamira Real Estate επέλεξε και προτείνει στο αγοραστικό κοινό μια συλλογή κατοικιών σε τρεις από τις πιο ελκυστικές περιοχές της Κύπρου. Τοποθετημένες σε ιδιαίτερα δημοφιλείς τοποθεσίες της Λάρνακας, της Πάφου και της Αμμοχώστου, οι κατοικίες της συλλογής διαθέτουν άριστη οικοδομική ποιότητα και λειτουργικότητα χώρων. Με εξαιρετικές τιμές, που εκκινούν από €70,000, οι κατοικίες είναι ως επί το πλείστο κενές, ενώ πολλές από αυτές διαθέτουν ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

Από τα ακίνητα της συλλογής ξεχωρίζει τριώροφο διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στη ανερχόμενη Τερσεφάνου. Βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της κοινότητας και τον συνδετικό δρόμο Τερσεφάνου – Κίτι και πωλείται στην τιμή των €110,000. Αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με κουζίνα και τραπεζαρία, τα τρία υπνοδωμάτια με ενσωματωμένο μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων και βεράντες, ενώ διαθέτει και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας ανέρχεται σε 175 τ.μ.

Στα περιζήτητα Περβόλια πωλείται κατοικία δύο υπνοδωματίων στην εξαιρετική τιμή των €135,000. Μόλις λίγα μέτρα από το κέντρο της κοινότητας και σε πολύ κοντινή απόσταση από την παραλία, το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 115 τ.μ. Διαθέτει ενιαίο σαλόνι με κουζίνα και τραπεζαρία, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων και βεράντες.

Διώροφη κατοικία δύο υπνοδωματίων εντοπίζεται σε μια όμορφη και ήσυχη περιοχή της Κισσόνεργας. Απολαμβάνοντας θέα στη θάλασσα και άριστη πρόσβαση σε πλήθος ανέσεων και υπηρεσιών, το ακίνητο απέχει μόλις λίγα μέτρα από το κέντρο της κοινότητας. Πωλείται προς €135,000 και αποτελείται από ενιαίο σαλόνι με κουζίνα, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων, βεράντες, χώρο στάθμευσης και αυλή, ενώ το συνολικό εμβαδόν ανέρχεται σε 122 τ.μ.

Στην εκπληκτική τιμή των €70,000 πωλείται διώροφη κατοικία στη Νατά της Πάφου. Ιδανικά τοποθετημένη σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της κοινότητας και 1,1 χλμ. μακριά από τον ποταμό "Ξεροπόταμο", η κατοικία διαθέτει συνολικό εμβαδόν 200 τ.μ. Αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων, βεράντες και δύο χώρους στάθμευσης.

Από τη συλλογή των κατοικιών ξεχωρίζει, επίσης, ανεξάρτητη κατοικία τριών υπνοδωματίων με πισίνα στο ιστορικό Πολέμι της Πάφου. Το ακίνητο εφάπτεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Λεοντίου, με πρόσωπο 19 μέτρων, ενώ η τιμή του ανέρχεται σε €105,000. Με συνολικό εμβαδόν 148 τ.μ., η κατοικία αποτελείται από ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία, κουζίνα, μπάνιο και τα τρία υπνοδωμάτια.

Στην περιζήτητη Σωτήρα πωλείται διώροφη κατοικία με πισίνα προς €110,000. Με ισχυρό της πλεονέκτημα την άριστη τοποθεσία της, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το Δημαρχείο Σωτήρας και το κέντρο του Δήμου, η κατοικία έχει συνολικό εμβαδόν 141 τ.μ. Αποτελείται από ανοικτού τύπου σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων, τα τρία υπνοδωμάτια, βεράντες και αυλή με πισίνα.

Και πάλι στην Σωτήρα εντοπίζεται ευρύχωρη διώροφη κατοικία τριών υπνοδωματίων με πισίνα. Μόλις 2 χλμ. μακριά από την παραλία της Αγίας Θέκλας, που συνδέεται με τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, αλλά και με εξαιρετικές προσβάσεις στο Παραλίμνι, τον Πρωταρά και τις υπόλοιπες παραλίες της περιοχής, το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 158 τ.μ., και μεγάλη αυλή 302 τ.μ. Αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με τραπεζαρία και τζάκι, κουζίνα, τα τρία υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων, καθώς και βεράντες. Εξωτερικά, εκτός από την πισίνα, υπάρχει χώρος barbeque και χώρος στάθμευσης. Η κατοικία πωλείται προς €240,000.

Διώροφη κατοικία δύο υπνοδωματίων με πισίνα πωλείται σε μια ελκυστική τοποθεσία στο Λιοπέτρι της Επαρχίας Αμμοχώστου προς €115,000. Με πλεονέκτημα την εγγύτητά του στον συνδετικό δρόμο Λιοπέτρι – Φρέναρος, αλλά και στο κέντρο της κοινότητας, το ακίνητο αποτελείται από ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία, κουζίνα, κυρίως μπάνιο, τουαλέτα φιλοξενούμενων, τα δύο υπνοδωμάτια και βεράντες. Το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας ανέρχεται σε 107 τ.μ.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.