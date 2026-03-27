Πρόσκληση στο κοινό να συμμετάσχει στα «Λεμέσια 2026», τα οποία υπόσχονται, για άλλη μια χρονιά, δυνατές εμπειρίες μέσα από ένα πλούσιο και πολυδιάστατο αθλητικό καλεντάρι, απηύθυνε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης.

Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, στην παρουσία Χορηγών και Υποστηρικτών των Λεμεσίων, εκπροσώπων αθλητικών φορέων και των Μέσων Ενημέρωσης.

Εξαγγέλλοντας την έναρξη των 27ων Λεμεσίων, ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι τα Λεμέσια αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς και εξελισσόμενους θεσμούς της πόλης, μέσω του οποίου υλοποιείται στην πράξη μια ολοκληρωμένη στρατηγική, για μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο υγιή και πιο ενεργή, που δίνει ευκαιρίες σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Τα Λεμέσια, υπέδειξε ο κ. Αρμεύτης, αποτυπώνουν τη μετάβαση της Λεμεσού σε ένα σύγχρονο αστικό κέντρο που επενδύει ουσιαστικά στον αθλητισμό, στις υποδομές και στους ανθρώπους του. Σήμερα, ο θεσμός αυτός, ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από τον Μάρτιο μέχρι και τον Δεκέμβριο, με περισσότερες από 48 αθλητικές δράσεις, αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο. Στόχος των Λεμεσίων, τόνισε ο Δήμαρχος Λεμεσού, είναι να φέρουμε τον αθλητισμό πιο κοντά σε όλους, ιδιαίτερα στη νεολαία, αλλά και σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Λεμεσού, κ. Λοΐζος Μαυρουδής, ανέφερε ότι τα Λεμέσια αποτελούν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην Κύπρο, με καθοριστικό ρόλο στην αθλητική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Πρόκειται, είπε, για ένα θεσμό ο οποίος κερδίζει την αγάπη τόσο των Λεμεσιανών, όσο και του αθλητικού κόσμου της χώρας μας. Σήμερα, σημείωσε ο κ. Μαυρουδής, η Λεμεσός πρωτοπορεί και φιγουράρει ως ο υπ’ αριθμόν έναν αθλητικός προορισμός στην Ευρώπη, φιλοξενώντας εκατοντάδες αθλητές, ομάδες και διοργανώσεις.

Με την προσθήκη νέων αθλημάτων και τη διεύρυνση του προγράμματός της, η φετινή διοργάνωση ενισχύει ουσιαστικά το εύρος των επιλογών που προσφέρει στο κοινό. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να ανακαλύψουν τον αθλητισμό μέσα από μια δυναμική αλληλουχία δράσεων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και καλλιεργούν έναν υγιή τρόπο ζωής. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει και απολαύσει μια σειρά από συναρπαστικά αθλήματα, μεταξύ των οποίων: Διεθνής Αγώνας Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου», Ποδηλατικός Γύρος Λεμεσού 10χλμ., Παγκύπριο Τουρνουά Τένις, Τiger Rally, Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας, Cyprus Beach Rugby Championship, Διεθνές Μίτινγκ Στίβου, Beach Waterpolo, Limassol Triathlon, Αγώνες Muay Thai και Street Basket 3on3.

27α Λεμέσια: Μια ιστορία που συνεχίζεται

Με διαδρομή σχεδόν τριών δεκαετιών, τα 27 Λεμέσια αποτελούν τον κορυφαίο αθλητικό θεσμό της Λεμεσού και έναν από τους σημαντικότερους σε ολόκληρη την Κύπρο. Κάθε χρόνο φέρνουν κοντά αθλητές και κοινό, δίνουν ζωή στην πόλη και δημιουργούν στιγμές που ξεπερνούν τον αγωνιστικό χαρακτήρα. Από τις πρώτες τους διοργανώσεις μέχρι σήμερα, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Έχουν ενώσει γενιές, έχουν δώσει ρυθμό στην πόλη και έχουν καθιερώσει τον αθλητισμό ως μια γιορτή ανοιχτή σε όλους.

Καθοριστική για την επιτυχή υλοποίηση των Λεμεσίων είναι η συμβολή του Αθλητικού Γραφείου του Δήμου Λεμεσού, με τους Λειτουργούς Μαρία Παπαδοπούλου και Γιάννο Ζησιμίδη να έχουν τον συντονισμό της διοργάνωσης.

