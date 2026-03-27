Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Π.Ι.) σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας CEDAR, με τη στήριξη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, της KPMG Κύπρου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της ActionAid Ελλάς και του εκκολαπτηρίου νεοφυών εταιριών GRAVITY, διοργάνωσε για 12η χρονιά την τελική Ημερίδα και Τελετή Βράβευσης του ομώνυμου Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ιδέας «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ», που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών) της Κύπρου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus στη Λάρνακα.

Στο εναρκτήριο καλωσόρισμα που απηύθυνε ο Δρ Φάνος Τεκέλας, Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικότητας CEDAR και Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus δήλωσε ότι «ως ένας από τους ιδρυτές της ημερίδας, χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί, η πρωτοβουλία αυτή μεγαλώνει, αγκαλιάζοντας χρόνο με το χρόνο περισσότερα σχολεία και νέους εταίρους».

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Διευθύντριας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δρ, Έλενας Χατζηκακού, τον οποίο ανέγνωσε ο λειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δρ Ιωάννη Σακκάς, καθώς και χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, Καθηγητή Λούκα Γλύπτη. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Παγκράτιος Βανέζης, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Ομάδας Επιχειρηματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύντομη ανασκόπηση των δράσεων του Προγράμματος «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» από την κ. Μαρία Παντελή, Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Π.Ι.). και Συντονίστρια Επιμόρφωσης για την Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, περισσότεροι από 200 μαθητές παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες με άλλες μαθητικές ομάδες, σε μια γιορτή δημιουργίας και έμπνευσης, αφιερωμένη τόσο στην καινοτόμα όσο και στην κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον, παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε συζήτηση με ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus , οι οποίοι βραβεύθηκαν για τις επιχειρηματικές τους ιδέες καθώς και με επιτυχημένους επιχειρηματίες.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ιδέας «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ», στο πλαίσιο του οποίου απονεμήθηκαν βραβεία στις κατηγορίες Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας, Κοινωνικής και Πράσινης Ιδέας και Οικονομικά Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ιδέας κατόπιν αξιολόγησης από Κριτική Επιτροπή. Οι επιλεχθείσες ομάδες παρουσίασαν και υποστήριξαν τις ιδέες τους ζωντανά ενώπιον του κοινού.

Νικητήριες ομάδες στην Κατηγορία Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας αναδείχθηκαν: η «Green Loop» του Παγκύπριου Γυμνασίου Λευκωσίας, η «Motosense» του Παγκύπριου Γυμνασίου Λευκωσίας (Ομάδα Λυκείων).

Στην Κατηγορία Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικής Ιδέας διακρίθηκαν οι ομάδες: «ReGreen Stories» του Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου, «Red Block» της ΤΕΣΕΚ Αυγόρου και «Μία Σπίθα Γνώσης» ΤΕΣΕΚ Λάρνακας.

Στην κατηγορία Οικονομικά Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ιδέας βραβεύτηκαν οι ομάδες: «Float and Flow» του Γυμνασίου Σταυρού και η «RePaper» του Περιφερειακού Γυμνασίου και Λυκείου Λευκάρων.

Η Χρυσή Ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία αναδείχτηκε η «GreenLoop» του Παγκύπριου Γυμνασίου Λευκωσίας (Ομάδα Γυμνασίων). Οι μαθητές μαζί με τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για εκπαιδευτική εκδρομή.