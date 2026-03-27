Νέα εκστρατεία με 1000 τεμάχια γης, τα οποία εξαιρούνται της καταβολής ΦΠΑ.

Με 1000 τεμάχια γης, ιδανικά για άμεση επένδυση, η Altamira Real Estate κάνει τη διαφορά με τη νέα της εκστρατεία υπό τον τίτλο «Χωράφι που τον τόπο σου», προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες σε όλη την Κύπρο, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Μια σειρά από αγροτεμάχια, έτοιμα για άμεση αξιοποίηση, διατίθενται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, σε Παγκύπρια κλίμακα. Ο μεγάλος αριθμός των τεμαχίων που περιλαμβάνονται στην εκστρατεία καλύπτει μεγάλο εύρος επιλογών και χρήσεων των ενδιαφερόμενων αγοραστών, ενώ αρκετά από αυτά περιλαμβάνουν περβόλια, αμπελώνες, ελαιώνες ή και οπωροφόρα δέντρα.

Τα ακίνητα προσφέρονται με εκπτώσεις που φθάνουν έως και το 50%, χωρίς καταβολή ΦΠΑ κατά την αγορά τους. Οι τιμές αρχίζουν από μόλις €100 και ξεκινούν από περίπου €0,20 το τετραγωνικό μέτρο.

Η εκστρατεία παρέχει την δυνατότητα απόκτησης μεγάλης έκτασης γης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, ιδανική για οργανική και βιολογική καλλιέργεια, αλλά και για άλλες εναλλακτικές χρήσεις, όπως η κατασκευή γεωργικών αποθηκών ή η εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αριθμός τεμαχίων διαθέτουν υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτρισμού, ενώ αρκετά έχουν πρόσβαση σε δημόσιους δρόμους.

Η αγορά γεωργικής γης αποτελεί διαχρονικά μια αξιόπιστη επενδυτική επιλογή, με την ποικιλία των αγροτεμαχίων της Altamira Real Estate να επιφυλάσσει σημαντικές ευκαιρίες τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες ανάπτυξης γης.

Το πρώτο άνοιγμα προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Απριλίου, στις 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με τους όρους της εταιρείας, οι αναγραφόμενες τιμές των ακινήτων είναι επιφυλασσόμενες. Για να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε προσφορά, η τιμή που θα υποβάλλεται θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη, ενώ το ακίνητο κατακυρώνεται στον ενδιαφερόμενο με την υψηλότερη προσφορά. Προτάσεις χαμηλότερες από την αναγραφόμενη τιμή απορρίπτονται αυτόματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Altamira Real Estate ή να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας στο 8000 8200, χωρίς χρέωση.