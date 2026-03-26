Η Πορεία Χριστοδούλας, η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη εκστρατεία ευαισθητοποίησης και στήριξης για τον καρκίνο στην Κύπρο, συνεχίζει για 51η χρονιά να ενώνει την κοινωνία γύρω από τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της ανθρώπινης παρουσίας.

Αποτελεί πλέον έναν διαχρονικό θεσμό κοινωνικής συμμετοχής, που υπενθυμίζει τη σημασία της στήριξης προς κάθε συμπολίτη μας με εμπειρία καρκίνου, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου καλούν όλη την κοινωνία να «είναι εκεί», στηρίζοντας έμπρακτα αυτή την κορυφαία στιγμή συλλογικής προσφοράς.

Η Πορεία Χριστοδούλας 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 3:30μμ ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.

Παράλληλα, ολόκληρος ο μήνας Απρίλιος είναι αφιερωμένος στο έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, με εθελοντικούς εράνους και δράσεις σε παγκύπρια βάση. Οι έρανοι ξεκινούν με τον Οδικό Έρανο στις 2 Απριλίου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα θα πραγματοποιούνται και άλλοι έρανοι, δράσεις και ενέργειες ενημέρωσης και στήριξης.

Την εκστρατεία «Να Είσαι Εκεί» σε όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναλαμβάνει για ακόμη μία φορά η Τράπεζα Κύπρου, ως πιστός σύμμαχος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου για 28 συνεχή χρόνια. Η Τράπεζα βρίσκεται σταθερά δίπλα στον Σύνδεσμο και στηρίζει δυναμικά και ουσιαστικά κάθε του ενέργεια. Σημειώνουμε ότι το Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών «ανταμοιβή» συμμετέχει και φέτος στην εκστρατεία, αφού με κάθε συναλλαγή στις επιχειρήσεις του Σχεδίου, η Τράπεζα Κύπρου θα προσφέρει €0,05 στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, από τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 5 Απριλίου 2026. Επίσης, η Τράπεζα προσφέρει και φέτος τη δυνατότητα εισφοράς μέσω QuickPay Care, τη νέα υπηρεσία της 1bank, μέσω της οποίας θα μπορούν να γίνονται εύκολα και άμεσα εισφορές προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, σκανάροντας με το τηλέφωνο τον ειδικό κωδικό (QR code). Επίσης, στις 4 και 5 Απριλίου στο ισόγειο του Nicosia Mall, η Τράπεζα διοργανώνει φιλανθρωπική εκδήλωση για παιδιά με δραστηριότητες και δώρα, με όλα τα έσοδα από τις εισφορές συμμετοχής, να ενισχύουν το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου.

Τα έσοδα από την Πορεία και τις δράσεις του Απριλίου συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχιση και ενίσχυση των υπηρεσιών του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, οι οποίες περιλαμβάνουν

· ενδονοσοκομειακή φροντίδα στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα»,

· παγκύπρια υπηρεσία κατ’ οίκον ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας,

· υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης,

· καθώς και δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, κ. Αλέκος Σταμάτης, υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής, επισημαίνοντας ότι η ουσία της Πορείας βρίσκεται στην παρουσία, τη στήριξη και την αλληλεγγύη προς κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη.

«Η Πορεία Χριστοδούλας αποτελεί μια δυνατή υπενθύμιση ότι, μέσα από τη συλλογικότητα και την προσφορά, η κοινωνία μπορεί να στέκεται δίπλα σε όσους τη χρειάζονται, με σεβασμό, φροντίδα και ανθρωπιά».

Ο Δρ. Χάρης Πουαγκαρέ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Τράπεζας Κύπρου, τόνισε ότι η Τράπεζα Κύπρου, από το 1998, χρονιά κατά την οποία λειτούργησε και το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, βρίσκεται δίπλα στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και όλους όσοι ζουν μια εμπειρία καρκίνου. Κάλεσε τον κόσμο να προσφέρει και να περπατήσει, δηλώνοντας ότι όλοι στην Τράπεζα Κύπρου, θα συνεχίσουμε να περπατούμε την Πορεία Χριστοδούλας, συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι όπου κανείς δεν πρέπει να περπατήσει μόνος.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για πληροφορίες σχετικά με την Πορεία και τις δράσεις του μήνα, το κοινό μπορεί να καλεί το 77771080.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.poreiachristodoulas.cy ενώ μπορείτε να κάνετε και την εισφορά σας στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου με τους πιο κάτω τρόπους:

• Ηλεκτρονικές εισφορές στο www.poreiachristodoulas.cy

• Μέσω του QuickPay Care στο app 1bank της Τράπεζας Κύπρου

• Μέσω SMS στο 7060: CAS 5 για εισφορές €5, CAS 3 για εισφορές €3, CAS 1 για εισφορές €1.

*Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται για την οικονομική ενίσχυση των υπηρεσιών του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Διενέργειας Εράνου Νόμου του 2014 και τη σχετική Άδεια Εράνου με αριθμό Ν.Π. 77/2025 που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την περίοδο 01/01-30/06/2026.