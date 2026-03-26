Το Mint Bar στο Hilton Nicosia εξελίσσεται σε αγαπημένο σημείο συνάντησης της Λευκωσίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων για κάθε περίσταση. Από το afternoon tea, μέχρι το δημοφιλές weekend brunch, το μοναδικό Hilton της πόλης προσκαλεί το κοινό να απολαύσει ποιοτικές επιλογές με θέα την πισίνα, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει φυσική ομορφιά και μοντέρνο design.

Η εμπειρία του afternoon tea στο Mint Bar συνδυάζει αριστοτεχνικά γλυκές και αλμυρές επιλογές με εκλεκτές ποικιλίες τσαγιού, που δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για κοινωνικές συναντήσεις ή ένα χαλαρωτικό διάλειμμα μέσα στη μέρα.

Το weekend brunch του Mint Bar έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη επιλογή των κατοίκων της Λευκωσίας, και όχι μόνο. Με προσεγμένο μενού που συνδυάζει κλασικές και σύγχρονες γκουρμέ γαστρονομικές επιλογές σε ένα φωτεινό και άνετο περιβάλλον, προσελκύει ζευγάρια, οικογένειες αλλά και παρέες που αναζητούν ποιοτικές γεύσεις.

Με μοντέρνα αισθητική, φιλόξενη ατμόσφαιρα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, το Mint Bar αντανακλά τα πρότυπα ποιότητας που ορίζει ο Όμιλος Hilton παγκοσμίως, αποτελώντας έναν προορισμό διεθνούς επιπέδου για όσους αναζητούν ξεχωριστές εμπειρίες στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, στο: 22695160

Σχετικά με τ o Hilton Nicosia :

Το Hilton Nicosia στην Έγκωμη, της Louis Hotels, είναι ένα εμβληματικό ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην πρωτεύουσα, που συνδυάζει την κομψότητα με τη διαχρονική – ποιοτική φιλοξενία. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και απαράμιλλη αισθητική, αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για επαγγελματίες ταξιδιώτες όσο και για επισκέπτες που αποζητούν ποιοτική ηρεμία, χαλάρωση και αναψυχή.

