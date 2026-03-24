Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται δίπλα στους δοκιμαζόμενους από τον αφθώδη πυρετό κτηνοτρόφους. Ανταποκρινόμενη στις έκτακτες ανάγκες των πελατών της και παραμένοντας προσηλωμένη στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας της κυπριακής οικονομίας, ανακοινώνει δέσμη μέτρων για τη στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που έχουν επηρεαστεί άμεσα.

Στόχος των μέτρων, είναι η διευκόλυνση των πελατών της και η παροχή της απαραίτητης οικονομικής ρευστότητας προς αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους.

1. Αναστολή καταβολής δόσεων

Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής δόσεων (κεφαλαίου και τόκων) για περίοδο έως και 12 μήνες.

Πελάτες που επηρεάστηκαν άμεσα και εμπίπτουν στα κρατικά μέτρα στήριξης. Προϋπόθεση: Το μέτρο αφορά αποκλειστικά εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

2. Ενίσχυση ρευστότητας

Στοχεύοντας στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι πληγείσες επιχειρήσεις, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις παροχής ρευστότητας. Οι διευκολύνσεις στοχεύουν στην κάλυψη άμεσων αναγκών και στην υποβοήθηση της επιχειρηματικής συνέχειας.

3. Γραμμή υποστήριξης «Here2Help»

Για την άμεση αξιοποίηση των πιο πάνω μέτρων ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης της Τράπεζας:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25-156000 (Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 18:00)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει δίπλα στους πελάτες της, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους για γρήγορη ανάκαμψη προς όφελος των επιχειρήσεών τους και της οικονομίας ευρύτερα.