Ένας προορισμός, μια μεγάλη αγκαλιά!

Την Κυριακή 29 Μαρτίου η καρδιά της ελεύθερης Αμμοχώστου χτυπά στον ρυθμό της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το Run for Autism επιστρέφει και η Μαρίνα Αγίας Νάπας, πιστή στη φιλοσοφία της να αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα της τοπικής κοινωνίας, ετοιμάζεται να μετατραπεί στον απόλυτο προορισμό για κάθε δρομέα, θεατή και οικογένεια που θέλει να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Το κάλεσμα είναι σαφές: η δράση δεν τελειώνει στη γραμμή του τερματισμού, αλλά συνεχίζεται στους εντυπωσιακούς χώρους της Μαρίνας, εκεί όπου η προσπάθεια ανταμείβεται με τον πιο όμορφο και γευστικό τρόπο.

Για όσους ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους και βρεθούν στη Μαρίνα, το μετάλλιο στο στήθος ξεκλειδώνει μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια, μέσα από την ενέργεια Show your medal & get rewarded! Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση αναγνώρισης της συμμετοχής τους, με τη Μαρίνα να προσφέρει εκπτώσεις 15% στις εκλεκτές προτάσεις του Le Deli Robuchon και του Munch Diner, αλλά και μια μοναδική προσφορά Buy 1 Get 1 Free στα δροσιστικά ροφήματα του Boba Island. Είναι η ιδανική ευκαιρία για τους δρομείς να χαλαρώσουν πλάι στο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνοντας την ικανοποίηση του τερματισμού μαζί με την παρέα ή την οικογένειά τους.

Η γιορτή όμως απογειώνεται στο Event Plaza, όπου από τις 12:30 έως τις 15:30 θα στηθεί ένα μεγάλο after party γεμάτο μουσική, ανεβασμένη διάθεση και δραστηριότητες που θα ενθουσιάσουν τα παιδιά. Ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα πεδίο δράσης και δημιουργικότητας, με μια αρένα Laser Gun με φουσκωτά εμπόδια για ασφαλές παιχνίδι, αγώνες Dodgeball, αλλά και ειδικά σχεδιασμένες Survivor-style δοκιμασίες προσαρμοσμένες σε κάθε ηλικία. Για τους πιο μικρούς φίλους ή για εκείνους που αναζητούν κάτι πιο ήρεμο, το LEGO Play Corner προσφέρει τον απαραίτητο χώρο δημιουργίας, ενώ τα φουσκωτά παιχνίδια και οι διαδραστικές δοκιμασίες εγγυώνται ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει παραπονεμένο. Φυσικά, η γευστική εμπειρία συνεχίζεται και εκεί, με το Munch Diner να σερβίρει αγαπημένα burgers και nachos και το Le Deli Robuchon να προσφέρει το απαραίτητο παγωτό που συνοδεύει κάθε ανοιξιάτικη εξόρμηση.

Η εμπειρία αυτής της ημέρας μπορεί μάλιστα να βρει τον πιο εντυπωσιακό επίλογο για έναν τυχερό συμμετέχοντα. Η Μαρίνα Αγίας Νάπας δίνει την ευκαιρία σε όσους δρομείς μοιραστούν τις στιγμές τους από τη διαδρομή στο Instagram, κάνοντας tag τη @ayianapamarina και το @runforautism_cy, να διεκδικήσουν διαμονή μιας νύχτας για δύο άτομα στον εμβληματικό Ανατολικό Πύργο μαζί με πρωινό. Είναι ένας τρόπος να μείνει η ανάμνηση αυτής της Κυριακής χαραγμένη για καιρό, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι όταν τρέχουμε για έναν καλό σκοπό, το κέρδος είναι πάντα συλλογικό και η γιορτή που ακολουθεί είναι η καλύτερη επιβράβευση.