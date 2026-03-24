Οι επενδυτικές ευκαιρίες και η οικονομική συνεργασία βρέθηκαν στο επίκεντρο του Ethio–Cyprus Investment Forum Μαρτίου 2026, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στη Λευκωσία, παρουσία επιχειρηματικών ηγετών, επενδυτών και policy makers από την Κύπρο και την Αιθιοπία. Η υψηλού επιπέδου αυτή εκδήλωση ανέδειξε το ζωηρό ενδιαφέρον για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στροφή της κυπριακής οικονομίας προς τις διεθνείς αγορές και τις στρατηγικές συνεργασίες.

Πλατφόρμα οικονομικού διαλόγου

Στο Forum συμμετείχαν ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διπλωμάτες, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε ουσιαστικές συζητήσεις, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Μεταξύ των τομέων που αναδείχθηκαν ήταν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η φαρμακευτική βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια, οι εξορύξεις, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) και η αγροτική οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αναπτυσσόμενο επενδυτικό περιβάλλον της Αιθιοπίας, με εκπροσώπους του Ethiopian Investment Commission να παρουσιάζουν μεταρρυθμίσεις, κίνητρα και τομείς προτεραιότητας με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Πέρα από τις επίσημες παρουσιάσεις, το Φόρουμ λειτούργησε ως σημείο συνάντησης των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας την κοινή πρόθεση τα λόγια να μετατραπούν σε έργα.

Από την Κύπρο στον κόσμο: ένα επιχειρηματικό success story

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει ο Επίτιμος Πρόξενος της Αιθιοπίας στην Κύπρο, Harry Anagnostaras-Adams, μία εξέχουσα προσωπικότητα στον τομέα των εξορύξεων και φυσικών πόρων διεθνώς. Η δραστηριότητά του τα τελευταία είκοσι χρόνια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς εταιρείες με βάση την Κύπρο μπορούν να αναπτυχθούν με επιτυχία σε διεθνές επίπεδο.

Μέσω ενός ομίλου εταιρειών με έδρα την Κύπρο, με επίκεντρο τον χρυσό και τις κρίσιμες ύλες, η ομάδα του έχει συμμετάσχει σε έργα έρευνας και ανάπτυξης σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και συγκεκριμένα στην Ισπανία, τη Σλοβακία, τη Σαουδική Αραβία και την Αιθιοπία. Οι δραστηριότητες αυτές οδήγησαν σε σημαντικές ανακαλύψεις και επενδυτικά έργα, καταδεικνύοντας την εμβέλεια που μπορούν να αποκτήσουν πρωτοβουλίες με βάση την Κύπρο.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η επανεκκίνηση του ιστορικού Proyecto Rio Tinto στην Ισπανία, ένα έργο που αποφέρει σήμερα περισσότερα από $500 εκατ. ετησίως σε πωλήσεις χαλκού. Στη Σαουδική Αραβία, η ανακάλυψη του κοιτάσματος Hawiah, συγκρίσιμου σε μέγεθος με ιστορικά κυπριακά μεταλλεία, αναδεικνύει περαιτέρω την εμβέλεια αυτής της τεχνογνωσίας, με εκτιμώμενη αξία χαλκού που φθάνει τα $7 δισ.. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ομάδα ανακάλυψε χρυσό στο Jabal Qutman στη Σαουδική Αραβία και αναπτύσσει σήμερα το έργο Tulu Kapi στην Αιθιοπία, μια επένδυση ύψους $500 εκατ., που σε δύο χρόνια αναμένεται να αποφέρει έσοδα από χρυσό σχεδόν $1 δις. ετησίως, με βάση τις σημερινές τιμές.

«Αυτά τα έργα αποτυπώνουν όχι μόνο τεχνική επάρκεια αλλά και ικανότητα λειτουργίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα και δημιουργίας ισχυρών συνεργασιών. Αυτό που καθιστά αυτή την πορεία ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι ότι μεγάλο μέρος της τεχνογνωσίας έχει αναπτυχθεί και συντονίζεται από τη Λευκωσία. Εστιάζοντας σε στοχευμένα γεωλογικά χαρακτηριστικά και εφαρμόζοντας προηγμένες επιστημονικές μεθόδους, ομάδες με βάση την Κύπρο έχουν καταφέρει να τοποθετηθούν στην πρώτη γραμμή ενός κλάδου που καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός για την παγκόσμια οικονομία», υπογράμμισε ο Harry Anagnostaras-Adams.

Η Κύπρος στο νέο ενεργειακό τοπίο

Η σημασία αυτών των δραστηριοτήτων ενισχύεται περαιτέρω από τον αυξανόμενο ρόλο των κρίσιμων υλικών στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Ο χαλκός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ηλεκτροδότηση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις σύγχρονες υποδομές. Με την ιστορική της σύνδεση με τον χαλκό, η Κύπρος επανέρχεται στο επίκεντρο της συζήτησης, όχι μόνο λόγω της κληρονομιάς της, αλλά και λόγω των ερευνητικών προσπαθειών και της διεθνούς δραστηριότητας των επιχειρήσεών της.

«Ισχυρή πεποίθησή μας είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο απόθεμα στο νησί. Και, όπως συχνά λέω, η φύση δεν έχει τοποθετήσει όλους τους φυσικούς της πόρους στην επιφάνεια για να τους εντοπίζουμε εύκολα. Με σύγχρονες μεθόδους έρευνας και επιμονή, συνεχίζουμε την αναζήτηση αυτού που αποκαλούμε “κρυμμένο Μαυροβούνι της Κύπρου”. Αυτό δεν αφορά μόνο την εξόρυξη κρίσιμων υλών, αλλά και την εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών πρακτικών και προτύπων βιωσιμότητας (ESG), ώστε η Κύπρος να εισέλθει δυναμικά και να εδραιωθεί σε αυτή την αλυσίδα αξίας», σημείωσε ο Anagnostaras-Adams.

Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Το Ethio–Cyprus Investment Forum πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων, με την Κύπρο να προγραμματίζει το άνοιγμα Πρεσβείας στην Αντίς Αμπέμπα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει περαιτέρω την οικονομική συνεργασία και να ανοίξει νέους δρόμους για επενδύσεις.

Για τις κυπριακές επιχειρήσεις, το μήνυμα είναι σαφές: οι ευκαιρίες δεν περιορίζονται πλέον στις παραδοσιακές αγορές. Αντίθετα, αναδυόμενες οικονομίες που στηρίζονται στον δομημένο διάλογο και τη θεσμική συνεργασία καθίστανται ολοένα και πιο προσβάσιμες.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα Forum στη Λευκωσία αποτυπώνει τελικά μια ευρύτερη πραγματικότητα: η Κύπρος δεν φιλοξενεί απλώς συζητήσεις για επενδύσεις, αλλά διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προώθησή τους, μέσα από την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή σκηνή.