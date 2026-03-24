Η Exinity και το Andrey & Julia Dashin’s Foundation αναδεικνύουν τη δύναμη της περιβαλλοντικής καινοτομίας

Φυτεύοντας τους σπόρους της αλλαγής

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών, που γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου, η Exinity σε συνεργασία με το Andrey & Julia Dashin’s Foundation, επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αναδεικνύοντας την συνεχή υποστήριξή τους στο ECOmbare, μια πρωτοβουλία που έχει σκοπό την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της Κύπρου.

Ως πρώτος υποστηρικτής του ECOmbare, το Ίδρυμα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο κατά την αρχική φάση του οργανισμού, παρέχοντας όχι μόνο χρηματοδότηση αλλά και συμβολή στην υλοποίηση του πρώτου έργου που αφορούσε το φεστιβάλ “Back to the Roots” στο χωριό Αρακαπάς, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Η στήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών από τα πρώιμα στάδιά τους είναι καθοριστική, καθώς τους επιτρέπει να δοκιμάσουν, να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν λύσεις με θετικό αντίκτυπο. Στην περίπτωση του ECOmbare, αυτή η αρχική στήριξη άνοιξε το δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες, ενθαρρύνοντας και άλλους να ακολουθήσουν και να συνεισφέρουν σε ένα κοινό περιβαλλοντικό όραμα.

Ένα σημαντικό ορόσημο σε αυτήν την πορεία ήταν το τουρνουά εταιρικού beach volley “Restore Forest”, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Κέντρο Αθλητισμού Παραλίας Λεμεσού. Η πρωτοβουλία τιμήθηκε με την παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, και του Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννη Τσουλούφτα, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της συλλογικής περιβαλλοντικής ευθύνης και της συνεργασίας μεταξύ τομέων. Το γεγονός συγκέντρωσε εταιρείες, αθλητές, εθελοντές και άλλες τοπικές αρχές γύρω από έναν κοινό στόχο: την υποστήριξη της αποκατάστασης των δασών της Κύπρου, τα οποία πλήττονται συχνά από απειλές όπως οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Το τουρνουά ξεπέρασε τη διάσταση του αθλητικού γεγονότος. Λειτούργησε ως εφαλτήριο για μια αξιοσημείωτη περιβαλλοντική πρωτοβουλία. Συνολικά συμμετείχαν δώδεκα εταιρικές ομάδες στο φιλικό τουρνουά 4x4, αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη δέσμευση των κυπριακών επιχειρήσεων σε δράσεις βιωσιμότητας με ουσιαστικό αντίκτυπο. Χάρη στα έσοδα που συγκεντρώθηκαν, φυτεύτηκαν 140 δέντρα σε ένα μονοπάτι στα βουνά κοντά στην εκκλησία της Αγίας Ελισάβετ στον Άγιο Αμβρόσιο, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση των καμένων πλαγιών με την καινοτόμο τεχνολογία Groasis Waterboxx. Περισσότεροι από 200 εθελοντές συμμετείχαν με ενθουσιασμό και διάθεση για μάθηση και προσφορά. Η ομάδα διεύθυνσης της Exinity και οι οικογένειές τους συμμετείχαν επίσης, φυτεύοντας 30 μονάδες Waterboxx μαζί με τους εθελοντές, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους για ένα πιο πράσινο μέλλον.

Μέσα από το κοινό τους όραμα και τη δέσμευσή τους, η Exinity και το Andrey & Julia Dashin’s Foundation συνεχίζουν να μετατρέπουν την πρώιμη στήριξη σε μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, ενδυναμώνοντας πρωτοβουλίες όπως το ECOmbare, που στοχεύει στην αποκατάσταση των δασών της Κύπρου, και δημιουργώντας ένα μοντέλο περιβαλλοντικής δράσης βασισμένο στη συνεργασία, την καινοτομία και τη συμμετοχή της κοινότητας.